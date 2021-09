Le Galaxy S22 Ultra aurait un stylet S-Pen intégré façon Galaxy Note, ça se confirme

Le Galaxy S22 Ultra serait équipé d'un stylet S-Pen intégré dans le châssis similaire à celui des regrettés Galaxy Note. Face à l'abandon de la gamme, Samsung aurait visiblement décidé de faire du S22 Ultra le nouveau Note.

Début d'année, Samsung a lancé le Galaxy S21 Ultra, le premier Galaxy S compatible avec le stylet S-Pen, l'accessoire phare de la gamme des Galaxy Note. Malheureusement, le fabricant n'a pas inclus de tiroir intégré au châssis du smartphone pour ranger et recharger le stylet S-Pen. Ce tiroir dédié à l'accessoire n'a pas non plus été intégré au Galaxy Z Fold 3, le dernier smartphone pliable de la marque.

Face à la mort de la gamme des Galaxy Note, Samsung aurait décidé de ressusciter le fameux tiroir S-Pen avec le Galaxy S22 Ultra. D'après les informations de plusieurs leakers, dont Ice Universe, le futur smartphone embarquera un tiroir permettant de glisser le stylet.

Le Galaxy S22 Ultra va remplacer le Galaxy Note

Dans un article publié ce 24 septembre 2021, le média néerlandais Galaxy Club affirme être en mesure de confirmer ces rumeurs. Le Galaxy S22 Ultra embarquerait visiblement un « détecteur S Pen ». Ce dispositif, présent sur les Galaxy Note, est conçu pour repérer si le stylet S-Pen est bien rangé dans son étui.

Le smartphone peut ainsi prévenir l'utilisateur si le stylet doit être rechargé. Il permet aussi à l'écran du smartphone de s'allumer dès que le stylet est sorti de son tiroir. L'existence de ce détecteur de stylet confirme la présence d'un tiroir intégré dans le châssis. Il n'y a aucune raison que Samsung glisse un détecteur sans tiroir de rangement.

Malheureusement, le stylet S-Pen intégré dans le châssis sera visiblement cantonné au Galaxy S22 Ultra. Les autres modèles de la gamme Galaxy S22, le Galaxy S22 standard et le Galaxy S22+, ne seront pas compatibles avec l'accessoire. Sans surprise, Samsung réserve le stylet à l'édition la plus haut de gamme dont l'écran est le plus imposant.

Pour mémoire, Samsung ne dévoilerait pas les Galaxy S22 avant le début du mois de janvier 2022. Des rumeurs laissent même penser que la conférence aurait lieu en décembre. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Galaxy Club