Galaxy S22 Ultra : découvrez son design façon Galaxy Note des mois avant l’annonce

Le Galaxy S22 Ultra continue de se dévoiler. Alors que la présentation n'est pas attendue avant plusieurs mois, un informateur renommé a publié des rendus détaillés du design du smartphone. Samsung va apparement opter pour un bloc photo très différent de celui des Galaxy S21 et une esthétique générale proche des Galaxy Note. Cet étrange appareil photo est réservé au modèle Ultra. Le Galaxy S22 arbore quant à lui un look plus classique.

Fidèle ses habitudes, OnLeaks, un leaker réputé du milieu, a mis en ligne des rendus 3D montrant le design du Galaxy S22 Ultra, l'édition premium de la gamme des Galaxy S22. Comme toujours, l'informateur a basé ses rendus sur les schémas de fabrication du smartphone.

Il n'est pas rare que OnLeaks révèle le design d'un téléphone des mois avant la sortie. Notez cependant que Samsung pourrait encore apporter des changements mineurs à l'esthétique du S22 Ultra d'ici le lancement de la production de masse.

Un Galaxy S22 Ultra aux allures de Galaxy Note

Pour commencer, on aperçoit un bloc photo bien différent de celui du Galaxy S21 Ultra. Samsung abandonne le bloc photo qui s'étend sur la tranche et dispose tous les capteurs dans une forme de “P” géant. Trois capteurs sont disposés à la verticale tandis que le quatrième est placé sur la droite. Un module inconnu est visible sur la partie supérieure de droite. On y trouverait notamment un zoom périscopique.

D'après OnLeaks, le téléphone est construit autour d‘un écran AMOLED de 6,8 pouces. La dalle tactile est cerclée de tranches plates et de fines bordures. Sans surprise, le géant de Séoul cache le capteur photo pour les selfies dans un petit trou dans l'écran. Pas de capteur caché sous l'écran au programme.

Le Galaxy S22 Ultra reprend des éléments de design qui rappellent la gamme des Galaxy Note. Le smartphone est construit autour d'un châssis rectangulaire et massif. Comme le voulaient les dernières rumeurs, Samsung inclut un tiroir de rangement pour le stylet S-Pen dans le châssis du terminal. In fine, le S22 Ultra se rapproche beaucoup d'un Galaxy Note 21.

Le design étrange de l'appareil photo est réservé au S22 Ultra. D'après OnLeaks, le Galaxy S22+, le modèle intermédiaire, aura un bloc photo vertical tout à fait classique. Ce bloc s'étend sur la tranche à la manière de celui des Galaxy S21. On vous invite à découvrir le design des deux smartphones dans les vidéos ci-dessous.