Le Samsung Galaxy S22 devrait être présenté en janvier 2022

Alors que Samsung vient tout juste de commercialiser ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3, le fabricant sud-coréen est déjà dans les starting-blockings et dévoilera prochainement sa nouvelle gamme de flagships. Les Galaxy S22 devraient entrer en production en novembre 2021, pour une présentation prévue pour janvier 2022.

Selon une information émanant du site TheElec, le Samsung Galaxy S21 FE devrait sortir des chaînes de production en septembre 2021. La version “abordable” du Galaxy S21 devrait donc pointer le bout de son nez très prochainement, certaines rumeurs faisant état d'une présentation le 8 septembre prochain.

De son côté, la production des Galaxy S22 devrait débuter en novembre 2021. Si l'on s'en tient à ce calendrier, les S22 seront présentés en janvier 2022, pour une commercialisation le même mois, ou début février.

Samsung devrait dévoiler le S22 en début d'année d'année prochaine, comme pour le S21 en 2021

Si Samsung a longtemps profité de la période pré-MWC pour dévoiler ses nouveaux flagships, le constructeur a abandonné cette tradition depuis quelques années. En 2021, Samsung a d'ailleurs dévoilé ses Galaxy S21 le 14 janvier, pour les commercialiser le 29 du même mois. La rumeur selon laquelle le fabricant entamerait la production de ses flagships en novembre pour les dévoiler 2 mois plus tard semble donc fondée.

Comme à l'accoutumée, il est probable que Samsung dévoile 3 nouveaux modèles de sa gamme Galaxy S : le S22, le S22+ et le S22 Ultra. Quelques informations commencent d'ailleurs déjà à fuiter, notamment en ce qui concerne les capacités photos des appareils. Il est question d'un capteur principal de 50 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un téléobjectif de 10 MP. Les S22 et S22+ devraient par ailleurs bénéficier d'un zoom optique 3x, dont profitait déjà le S21 Ultra (mais pas le S21 ni le S21+).

Côté affichage, on sait déjà tout : on aurait ainsi droit à un écran de 6,06″ pour le S22, un écran de 6,55′ pour le S22+ et un écran de 6,81″ pour le S22 Ultra. L'autonomie serait quant à elle assurée par des batteries allant de 3800 à 5000 mAh selon le modèle. Enfin, Samsung aurait l'intention d'abandonner son Exynos 2200 au profit d'un Snapdragon 898. De quoi ravir les adeptes des SoC Qualcomm.

