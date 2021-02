Samsung s’apprête à lancer un chargeur 65W pour smartphone, une première

Samsung s'apprête à commercialiser un chargeur de 65W pour smartphone. Récemment certifié, l'accessoire pourrait débarquer sur le marché lors de l'annonce d'un futur Galaxy. C'est une grande première pour Samsung. Jusqu'ici, le constructeur sud-coréen s'est en effet toujours limité à une recharge rapide de 25 ou 45W.

Un nouveau chargeur estampillé Samsung vient d'apparaître dans la base de données de TUV SUD, un organisme de certification indépendant, rapportent nos confrères de MySmartPrice. L'organisation allemande examine et certifie de nombreux produits dans l'optique de protéger l'environnement et la santé humaine.

Ce mystérieux chargeur, encore tenu secret par Samsung, offre une vitesse de recharge maximale de 65W. Sans surprise, la base de données de TUV SUD ne communique pas d'autres informations sur l'accessoire.

Bientôt une recharge rapide 65W chez Samsung ?

Comme le souligne MySmartPrice, le passage par cet organisme de certification laisse supposer que l'arrivée du chargeur sur le marché est imminent. Il s'agit en effet d'une des dernières étapes avant qu'un produit ne soit disponible à la vente.

On peut donc imaginer que le fabricant sud-coréen s'apprête à dévoiler un smartphone équipé d'une technologie de recharge rapide 65W dans les mois à venir. Tous les regards se tournent évidemment vers les téléphones les plus haut de gamme du catalogue de la marque. On pense notamment aux futurs smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, ou aux hypothétiques Galaxy Note, attendus dans le courant de l'été prochain.

Notez que Samsung pourrait aussi inaugurer cette technologie de recharge rapide sur des smartphones de la gamme Galaxy A. Ces dernières années, le constructeur s'est plusieurs fois servi de ses smartphones milieu de gamme pour tester l'ajout de nouvelles fonctionnalités phares, comme l'écran Infinity-O et les triples capteurs photo.

Jusqu'ici, le fabricant ne s'est jamais distingué par les performances de recharge de ses terminaux. Par exemple, les Galaxy S21 Ultra se contentent d'une recharge rapide de 25W. Il faut ainsi dans les 2 heures pour obtenir une recharge complète. L'an dernier, les Galaxy S20 Ultra profitaient pourtant d'une recharge rapide allant jusqu'à 45W.

Source : MySmartPrice