Galaxy S22 Ultra : ces images montrent le design façon Galaxy Note sous tous les angles

Le Galaxy S22 Ultra continue de faire parler de lui. Des mois avant l'annonce, un graphiste réputé a réalisé des rendus montrant le design du smartphone. On y découvre un look très inspiré des Galaxy Note, avec un tiroir de rangement pour le stylet S-Pen, et un bloc photo étonnant.

Samsung a enterré la gamme des Galaxy Note. Coincés entre les smartphones pliables et les Galaxy S, les Galaxy Note n'avaient plus leur place dans le catalogue de la marque. Néanmoins, le géant de Séoul ne compte pas abandonner les fans de la gamme. Il se murmure que Samsung aurait décidé de faire revivre la gamme en la personne du Galaxy S22 Ultra.

D'après les fuites et les rumeurs de ces derniers mois, le Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus haut de gamme de la série des Galaxy S22, sera très proche d'un Note. Sur base des informations parues récemment, le graphiste néerlandais Jermaine Smit, alias Concept Creator, a réalisé des rendus 3D montrant le design du smartphone en partenariat avec LetsGoDigital.

Tiroir pour le S-Pen, écran troué incurvé et bloc photo original…voici le S22 Ultra

Sur les rendus 3D mis au point, le Galaxy S22 Ultra est construit autour d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec des bordures fines et incurvées. Sans grande surprise, la caméra frontale pour les selfies et les appels vidéo est logée dans une minuscule cavité au centre de la dalle tactile. Pour la première fois, Samsung place un tiroir de rangement dans le châssis du smartphone. Jusqu'ici, seuls les Galaxy Note étaient équipés d'un tiroir de recharge de cet acabit. Le S22 Ultra se rapproche beaucoup d'un Galaxy Note 21 qui ne s'assume pas.

Sur la face arrière, les rendus restent indécis. Ces dernières semaines, deux designs différents pour le bloc photo sont apparus en ligne. Fin septembre, OnLeaks a commencé par dévoiler un bloc photo en forme de P qui tranche avec l'appareil photo des Galaxy S21. Peu après, l'informateur a publié d'autres rendus du bloc, laissant penser que Samsung ne s'est pas encore arrêté sur un design final. Jermaine Smit décidé de mettre en avant les deux designs différents dans sa vidéo.

Aux dernières nouvelles, la gamme des Galaxy S22 sera annoncée au début du mois de janvier 2022. D'ici là, le fabricant sud-coréen est encore libre de changer son fusil d'épaule à plusieurs reprises. On attend votre avis sur le design du S22 Ultra dans les commentaires.