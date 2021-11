Galaxy S22 : des photos volés de la coque confirment le design de l’écran

Si vous aviez encore un doute sur le design des Galaxy S22, cette énième fuite devrait les dissiper. Ce sont cette fois les coques de protection de l’écran qui ont été révélées par le leaker Ice Universe. Ces dernières correspondent parfaitement aux divers rendus déjà publiés, qu’il s’agisse de leur différence de taille ou de leur forme.

À ce stade, le design et, à vrai dire, le reste des caractéristiques des Galaxy S22 ne laissent que peu de place aux doutes. Alors que les smartphones ne sortiront pas avant l’année prochaine, les multiples fuites à leur sujet ont déjà donné un bel avant-goût de ce qui nous attend. Ce qui n’empêche pas les leakers d’en remettre une couche lorsqu’ils en ont l’occasion.

Cette fois, Ice Universe, à qui l’on doit déjà bon nombre d’informations concernant les prochains flagships, révèle sur Twitter des photos volées des coques de protection de l’écran. L’occasion de se faire une idée de leur design. Sans grande surprise, ces dernières correspondent à la perfection aux précédents rendus publiés sur la toile. Les modèles standard et Plus affichent bien des bords arrondis, tandis que le modèle Ultra ressemble aux anciens Note.

Les coques des Galaxy S22 confirment les précédentes fuites

Ce dernier, dont le design promet de ne laisser personne indifférent, est bien entendu le plus grand des trois. Le Galaxy S22 de son côté, semble bien avoir des bordures très fines, comme une précédente fuite l’a déjà suggéré. Selon les informations parues à ce jour, le modèle standard aura un écran de 6,06 pouces, le modèle Plus de 6,55 pouces et le modèle Ultra de 6,81 pouces.

Autre information confirmée : les trois smartphones présenteront un capteur selfie logé dans un trou central. Il faudra sûrement attendre le Galaxy S23 pour que celui-ci soit disposé sous l’écran. Côté performance, c’est pour le moment la douche froide. Les premiers benchmarks placent le téléphone bien en deçà de l’iPhone 13. Réponse définitivement en février, lors de leur sortie prévue.