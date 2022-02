Galaxy S22 : Samsung publie une photo officielle juste avant l’annonce !

Les Galaxy S22 sont dans les starting-blocks ! Quelques jours avant la présentation officielle, Samsung a divulgué le design, largement connu grâce aux fuites, de ses smartphones haut de gamme. Une photo a en effet été publiée en ligne et affichée dans ses boutiques physiques.

La présentation des Galaxy S22 approche à grands pas ! Alors que la conférence Unpacked n'est plus qu'à quelques jours, Samsung vient de publier une photo officielle montrant la gamme de smartphones. Ces derniers jours, des publications sponsorisées montrant le S22 Ultra et un S22/S22+ sont en effet apparues sur le réseau social Facebook, rapportent nos confrères d'Android Headlines.

Fidèle à ses habitudes en matière de communication, le géant sud-coréen, leader de la téléphonie mobile, tease en amont de la sortie ses smartphones phares. Ces derniers jours, Samsung a également révélé que les Galaxy S22 sont en partie composés de matières recyclées trouvés dans les océans.

Le S22 Ultra est très différent, c'est officiel

Ces images corroborent toutes les précédentes fuites apparues sur les réseaux sociaux, dont les photos presse officielles en fuite relayées par un leaker. Comme prévu, le S22 Ultra est très différent de ses petits frères. En lieu et place du bloc photo rectangulaire qui déborde sur la tranche, le fabricant dispose les objectifs d'une nouvelle façon plus originale. On trouve trois modules alignés à gauche et deux modules à droite près du flash LED.

De leur côté, les S22/S22+ héritent du bloc photo des S21. Cette année, Samsung opte cette fois pour du ton sur ton. Le coloris du bloc est similaire à celui de la face arrière sur toutes les variantes. Sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, Samsung optait pour un bloc de couleur différente au reste de la structure. En parallèle, Samsung a commencé à afficher des images teaser officielles des S22 dans ses boutiques.

Pour mémoire, Samsung lèvera le voile sur les Galaxy S22 ce mercredi 9 février 2022 lors d'une conférence Unpacked. L'événement, exclusivement en ligne, débutera à 16h, heure de Paris, et devrait durer autour d'une heure. Les précommandes s'ouvriront dans la foulée et une paire de Galaxy Buds Pro serait offerte aux premiers acheteurs.

