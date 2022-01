Galaxy S22 : des images officielles dévoilent tout avant l’annonce

Les Galaxy S22 continuent de faire parler d'eux. Quelques jours avant la présentation officielle, une ultime fuite est venue lever le voile sur le design et la fiche technique complète de la gamme de smartphones de Samsung.

Les fuites concernant la gamme des Galaxy S22 se multiplient sur la toile. Récemment, nous avons d'ailleurs appris que l'édition la plus chère, le S22 Ultra, sera compatible avec la recharge rapide 45W, qu'une version avec 1 To de stockage interne serait au menu et que Samsung a développé un capteur photo de 108 mégapixels amélioré.

Quelques jours seulement avant la conférence de présentation, un informateur sud-coréen du nom de Dohyun Kim a publié plusieurs contenus officiels. Le leaker a d'abord mis en ligne une vidéo de présentation officielle réalisée par les équipes de Samsung. La séquence a été rapidement supprimée des réseaux sociaux par Samsung pour violation du droit d'auteur.

Une ultime fuite dévoile tout sur les Galaxy S22

Sur son compte Twitter, le leaker a également posté quelques photos officielles qui résument les caractéristiques techniques des appareils de la gamme. Il s'agit d'images marketing destinées à mettre en avant les smartphones dans le cadre d'une conférence avec la presse ou sur son site web.

Ces images officiels corroborent les dernières fuites apparues sur la toile, dont les informations de Roland Quandt, célèbre informateur allemand. Comme prévu, la gamme sera composée de trois modèles : un Galaxy S22 standard de 6,1 pouces, un Galaxy S22 Plus de 6,6 pouces et un S22 Ultra de 6,8 pouces.

On y apprend notamment que le SoC Exynos 2200 alimentera bien certains smartphones vendus sur des marchés spécifiques, dont l'Europe. Samsung confie l'autonomie des appareils à des batteries de 3700 mAh, de 4500 mAh et de 5000 mAh.

Sur le même sujet : découvrez tous les prix en euros des Galaxy S22

Comme annoncé par Samsung, la présentation officielle des trois Galaxy S22 aura lieu le 9 février 2022. D'après les informations obtenues par @GaryeonHan, un autre leaker, les précommandes ouvriront le 14 février et se clôtureront le 21 février. La sortie dans les magasins serait prévue le 25 février. On vous en dit plus dès que possible sur les S22. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.