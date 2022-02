Galaxy S22 : Samsung recycle des filets de pêche pour construire ses smartphones

Samsung a utilisé des filets de pêche recyclés pour fabriquer ses Galaxy S22. Peu avant la présentation officielle, le géant sud-coréen révèle avoir recyclé des déchets trouvés dans l'océan pour minimiser l'impact environnemental de sa nouvelle gamme de smartphones.

Incroyable mais vrai : les Galaxy S22 sont en partie composés de filets de pêche recyclés qui traînaient dans l'océan. Dans un communiqué de presse, Samsung explique avoir “développé un nouveau matériau” qui est “fabriqué avec des filets de pêche jetés” dans l'eau.

D'après le constructeur, soucieux de séduire les consommateurs engagés, tous les futurs smartphones Galaxy utiliseront ce nouveau matériau. Cette initiative fait partie du programme appelé “Galaxy for the Planet” qui vise à restreindre l'empreinte environnemental de la production de téléphones et l'épuisement des ressources de la planète. Annoncé en novembre dernier, ce programme a dressé une liste d'objectifs à remplir pour 2025. Samsung vise notamment “à incorporer des matériaux recyclés dans tous ses produits” d'ici là.

Samsung explique pourquoi des filets de pêche composent les Galaxy S22

Dans sa campagne de communication, Samsung affirme qu'on trouve 640 000 tonnes de filets de pêche au fond de l'océan. Pour prouver ses dires, le groupe sud-coréen relaie vers une étude réalisée par le programme des Nations unies pour l'environnement en 2009. L'étude pointe du doigt les filets non biodégradables abandonnés par les bateaux de pêche dans certaines zones, comme l'équateur. Le rapport encourage d'ailleurs les pêcheurs à récupérer un maximum de filets depuis plusieurs années.

La firme avance que ces filets “fantômes” endommage les récifs de corail et l'habitat naturel des poissons et autres espèces sous-marines. “Ces filets de pêche jetés perturbent l'équilibre délicat de notre environnement à un rythme alarmant. La collecte et la réaffectation de ces filets font partie des premières étapes vitales pour garder nos océans propres ainsi que pour préserver la planète”, déclare Samsung, sans préciser dans quelles proportions les filets sont utilisés pour concevoir les Galaxy S22.

Pour rappel, Samsung présentera les Galaxy S22 ce mercredi 9 février 2022. Les précommandes devraient s'ouvrir dans la foulée, avec une paire de Galaxy Buds Pro offerte pour les premiers acheteurs.