Galaxy S22 : découvrez tous les prix en euros des smartphones de Samsung avant leur lancement

Samsung va présenter d’ici quelques jours sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S22. Samsung aurait décidé d’appliquer quelques modifications à ses tarifs pour les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

Sur Twitter, le leaker Roland Quandt a déjà dévoilé les prix en euros de toutes les versions des Galaxy S22. Contrairement à ce que nous pensions précédemment, Samsung n’a pas augmenté le prix de tous les modèles, mais a apporté des changements à la configuration de base de son modèle le plus onéreux.

Comme le dévoile Roland Quandt, le Galaxy S22 classique sera commercialisé à partir de 849 euros en Europe avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 899 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. De son côté, le Galaxy S22+ débutera à 1049 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 1099 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les tarifs seraient donc identiques à ceux des Galaxy S21 et S21+ de 2021.

Le Galaxy S22 Ultra n’est pas plus cher, mais il est moins bien équipé

Selon Roland Quandt, le Galaxy S22 Ultra sera commercialisé à partir de 1249 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il s’agit du même tarif de départ que le Galaxy S21 Ultra, sauf que celui-ci proposait 12 Go de RAM sur sa version de base. Samsung a donc fait des économies en enlevant 4 Go de RAM à son smartphone, mais n’a pas modifié son prix.

Le Galaxy S22 Ultra arrivera également à 1349 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et à 1449 euros avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. C’est légèrement plus cher que les configurations de l’année dernière, qui étaient proposées respectivement à 1309 euros et 1439 euros.

Samsung n’incluant plus de chargeur avec ses smartphones, il faudra ajouter à ces tarifs le prix d’un adaptateur secteur 25 W pour les Galaxy S22 et S22+ et 45 W pour le Galaxy S22 Ultra. Le géant coréen s’apprête d’ailleurs à dévoiler un nouveau chargeur 45 W pour son appareil haut de gamme, et celui-ci a déjà été repéré à 50 euros.

Pour rappel, les Galaxy S22 seront officiellement présentés le 9 février prochain à 16 heures. Vous pourrez ensuite les réserver entre le 14 et le 21 février, puis les précommander du 21 au 24 février. Les smartphones seront disponibles pour tous en magasin dès le 25 février 2022.