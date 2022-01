Samsung Galaxy S22 : vers un lancement le 9 février 2022

Le Samsung Galaxy S22 devrait être annoncé d’un moment à l’autre. Aujourd’hui, les fuites évoquent un lancement le 9 février prochain. Trois modèles seraient prévus, comme ce fut le cas pour la gamme des S21.

A chaque fois que Samsung sort un nouveau Galaxy S, il créé l’événement. Les choses ne devraient pas être très différentes avec le Galaxy S22, prévu pour bientôt. Aujourd’hui, des fuites nous donnent une date plus précise : ce serait pour le 9 février prochain.

C’est le célèbre leaker Ice Universe qui vend la mèche sur Weibo. Il évoque ainsi un lancement le 9 février à 23 heures, heure de Pékin, soit 16 heures en France. Pour lui, cette date ne fait aucun doute, puisqu’il clame qu’il est sûr de son info « à 100% ». Il parle ici de sortie, et non de conférence d’annonce, ce qui ajoute un peu de confusion. On peut toutefois imaginer que Samsung tiendra une conférence Unpacked à cette date.

Le Samsung Galaxy S22 devrait être présenté le 9 février

Ice Univers ajoute également que Samsung devrait aussi présenter ses nouvelles Galaxy Tab S8. Celle-ci serait disponible en trois version : la Galaxy Tab S8, la Tab S8+ et la Tab S8 Ultra. Le Galaxy S22 serait lui aussi doté de trois versions, comme les modèles précédents. Nous aurions donc le S22, le S22+ et le S22 Ultra. Ce dernier serait un peu différent des autres au niveau du design, puisqu’il ne reprendrait pas le même module photo hérité du S21.

Ces S22 devraient être équipés d’un processeur Exynos 2200 conçus par Samsung avec AMD. Une donnée intéressante pour les joueurs. Pour les autres nouveautés, on devrait avoir une amélioration de l’autonomie, mais aussi de la recharge rapide. La partie photo serait aussi revue, le capteur principal passant de 12 à 50 mégapixels. Bien entendu, Android 12 sera de la partie.

Pour le reste, nous aurons un téléphone assez similaire au S21. Selon les fuites, Samsung ne bousculerait pas une formule qui fonctionne encore très bien à l’heure actuelle. Ne reste maintenant plus qu’à attendre une communication de la part du constructeur. Si une conférence est bien prévue pour le 9 février, son annonce ne devrait plus tarder.