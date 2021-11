Galaxy S22 : Samsung commence la production des smartphones

Les Galaxy S22 sont en approche ! D'après une nouvelle fuite, Samsung aurait signé le coup d'envoi de la production de masse des smartphones dans ses usines asiatiques. La gamme serait donc annoncée à la fin de janvier 2022.

Au cours des dernières semaines, la date de lancement des Galaxy S22 s'est révélée fortement incertaine. Initialement, on s'attendait à ce que Samsung présente ses nouveaux flagships au début du mois de janvier, comme c'était le cas pour les Galaxy S21 cette année. Cette sortie anticipée permet au fabricant de doper ses chiffres de ventes pour le trimestre et de prendre de l'avance sur la concurrence.

Plus récemment, des rapports sont venus laisser entendre que la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy S22 ne serait pas organisée avant février. Samsung lancerait les précommandes pendant la deuxième semaine de février afin de laisser le champs libre au Galaxy S21 FE (Fan Edition), dont l'arrivée a été reportée à plusieurs reprises, en janvier. Le smartphone abordable devait arriver sur le marché l'été dernier.

Le lancement des Galaxy S22 en janvier 2022 se confirme

Dans ce contexte d'incertitude, le média allemand Winfuture affirme que Samsung vient de commencer la production de masse des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Les premières lignes de production auraient été mises en place dès la fin d'octobre. “On a commencé à fabriquer les premiers composants pour les nouveaux smartphones haut de gamme en plus grandes quantités”, déclare Winfuture, dont les informations se confirment régulièrement.

Sans surprise, le processus est ralenti par la pénurie de semi-conducteurs qui frappe toute l'industrie. Dans un premier temps, la production des composants destinés aux Galaxy S22 s'est montrée particulièrement faible. Mais, rapidement, Samsung est parvenu à produire plusieurs dizaines de milliers d'unités. Concernant le Galaxy S22 Ultra, la variante la plus haut de gamme, Samsung se concentre actuellement sur les unités qui seront vendues sur le marché américain.

Sur le même thème : le design final de l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra est enfin confirmé

Le début de la production de masse confirme l'arrivée des Galaxy S22 dans les premières semaines de l'année prochaine, avance le média allemand. Selon les informations de WinFuture, le lancement aurait lieu pendant la dernière semaine de janvier. On vous en dit plus dès que possible sur les S22. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Soruce : Winfuture