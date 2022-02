Le Galaxy S22 Ultra est vraiment fragile, ce drop test le prouve en vidéo

Le Galaxy S22 Ultra, le dernier smartphone haut de gamme, est plus fragile que prévu. Comme le montre un drop test réalisé par un YouTubeur, l'appareil photo subit des dégâts esthétiques dès la première chute. Vers la fin du test, l'écran est complètement hors service.

Annoncé il y a quelques jours, le Galaxy S22 Ultra est le dernier smartphone haut de gamme de Samsung. Pour protéger son nouveau fleuron, le géant de Séoul affirme avoir utilisé une coque en aluminium recouverte d'une protection Gorilla Glass Victus+.

Tous les modèles de la gamme des Galaxy S22 bénéficient de cette nouvelle technologie protectrice. Il s'agit des premiers appareils du marché à en profiter. Les smartphones sont “équipés de ce verre résistant à l'avant et à l'arrière, de sorte que vous pouvez moins vous soucier des chutes accidentelles”, annonce Samsung.

Le Galaxy S22 Ultra ne survit pas à ce drop test

Sans surprise, certains internautes ont souhaité mettre à l'épreuve les assertions de la marque sud-coréenne. Peu avant la sortie sur le marché, la chaîne YouTube PBKreviews a réalisé un drop test sans concession du Galaxy S22 Ultra, l'édition la plus chère. La chaîne est spécialisée dans le démontage et les tests de résistance de produits électroniques.

Dans un premier temps, les vidéastes ont laissé tomber le S22 Ultra directement sur son dos sur une dalle de béton d'une hauteur avoisinant les 1,50 m. Le verre qui recouvre les capteurs photo ont été sévèrement endommagés. Des fissures se sont mises à apparaître sur les objectifs. On imagine que le problème vient du fait que les capteurs ressortent de la structure.

Après une chute axée sur la face inférieure, on aperçoit des dégâts visibles sur le coin droit. De plus, le stylet S-Pen intégré s'est légèrement retiré du tiroir de rangement. Le vidéaste a ensuite laissé tomber le smartphone sur la tranche droite. Aucun dégât supplémentaire n'est apparu à ce moment là. Malheureusement, après un impact sur la tranche opposée, des fissures se sont mises à apparaître sur l'écran tactile AMOLED. Malgré la protection, les dégâts sont assez sérieux. Cependant l'écran fonctionne toujours sans difficulté, comme le lecteur d'empreintes digitales caché sous le panneau.

Pour tester la résistance, le vidéaste poursuit les expérimentations en montant de plus en plus haut, jusqu'à 1,80m. Les dégâts esthétiques sont de plus en plus visibles, surtout sur la face avant et sur les coins. Après de multiples chutes, l'écran tactile finit par rendre l'âme. La dalle affiche une couleur vert/ jaune et se met à clignoter. Le Galaxy S22 Ultra est K.O. Malgré les protections mises en place par Samsung, on vous invite à investir dans un étui.