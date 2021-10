Galaxy S22 : l’Exynos 2200 est compatible avec le ray-tracing, c’est officiel

Samsung va bientôt amener une des technologies phares des dernières cartes graphiques NVIDIA et des consoles next-gen sur smartphone : le ray-tracing. La puce des Galaxy S22, l’Exynos 2200, est officiellement compatible grâce au partenariat avec AMD.

Sur son compte Weibo, Samsung a officiellement confirmé que son prochain processeur Exynos sera compatible avec le ray tracing. Cette technologie va rendre les jeux mobiles encore plus beaux, puisque la réflexion de la lumière sera désormais dynamique. Cela sera rendu possible grâce à l’architecture RDNA 2 d’AMD, qui est déjà utilisée sur les dernières cartes graphiques Radeon RX 6000 ou dans les PS5 et Xbox Series X/S.

AMD avait déjà évoqué l’arrivée de cette technologie sur smartphone lors d’une conférence. À cette occasion, l’entreprise avait confirmé avoir travaillé avec Samsung sur la partie GPU du prochain Exynos 2200, qui propulsera les Galaxy S22 de 2022. Aux côtés du ray tracing, on devrait notamment aussi retrouver le variable rate shading (VRS), qui permet de gérer en temps réel la qualité des ombres selon la zone de l’image afin d’économiser de la ressource.

L’Exynos 2200 sera la puce la plus puissante de Samsung

Grâce au partenariat avec AMD sur la partie GPU et aux nouveaux cœurs CPU ARM v9 qui promettent 30% de performances supplémentaires, la prochaine puce Exynos 2200 devrait être le processeur le plus abouti de Samsung. Les puces de Samsung ont longtemps été critiquées pour leurs performances plus modestes que leurs équivalentes chez Qualcomm.

Cependant, l’Exynos 2200 des Galaxy S22 devrait enfin être capable de rivaliser avec le prochain Snapdragon 898, qui sera présenté en décembre. On a d’ailleurs récemment pu voir un premier benchmark de la puce de Samsung, qui donnait déjà un aperçu de sa configuration.

D’après les fuites récentes, le GPU, qui répond au nom de code « Voyager », serait équipé de 384 Stream Processors, six Compute Units et six cœurs Ray Accelerators. Côté CPU, nous aurions droit à un cœur principal Cortex-X2, trois cœurs haute performance et 4 cœurs basse consommation. L’Exynos 2200, nommée « Pamir » en interne, serait gravée en 4 nm. Nous devrions en savoir davantage à son sujet à mesure que nous approchons du lancement des Galaxy S22, prévu au début de l’année prochaine.

Source : Samsung