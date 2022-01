Samsung Galaxy S21 FE 5G : un fleuron abordable taillé pour les passionnés de photos et vidéos

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G a été présenté le 04 janvier 2022 au cours du CES de Las Vegas. Lancé pour succéder à l’excellent S20 FE, le nouveau fleuron abordable du géant coréen entend séduire les utilisateurs avec la qualité de son écran, les performances de son appareil photo, la puissance de son processeur et l’impressionnante autonomie de sa batterie.

Beaucoup attendaient l’arrivée du Galaxy S21 FE 5G, une version abordable de l’actuel flagship de Samsung. Il est désormais officiel. Et sans surprise, le smartphone ressemble énormément au Galaxy S21. Les compromis sont en effet légers. Pourtant, il est proposé à 100€ de moins. Aussi, tous ceux qui commandent le leur avant le 08 février 2022 ont droit à un joli cadeau dans le cadre d’une offre de lancement

Des Galaxy Buds2 offerts pour l’achat du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est d’ores et déjà disponible à l’achat. Le prix de lancement est fixé à 759€ pour la version 6/128 Go et 829€ pour la mouture 8/256 Go. Par ailleurs, Samsung offre une paire de Galaxy Buds2 pour les clients qui font leur achat du 4 janvier au 8 février 2022 inclus. Vous pouvez également bénéficier de 100€ de remise supplémentaire grâce à la reprise de votre ancien appareil, et ce, jusqu’au 8 février 2022.

Un grand écran ultra fluide de 6,4 pouces

Difficile de différencier le Galaxy S21 FE 5G du Galaxy S21 tout court lorsqu’on le regarde de face. Le design est quasi-identique : épuré et élégant avec des bordures fines, un poinçon en haut et au centre de l’écran… seule la taille de la dalle a légèrement changé.

Pour le plaisir des amateurs de YouTube et Netflix, le S21 FE arbore en effet un écran plus grand. Il mesure 6,4 pouces et bénéficie de la technologie Dynamic AMOLED de Samsung. En outre, la dalle affiche avec une définition FHD+ et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Tout est donc bon pour garantir une expérience agréable que ce soit lors du visionnage de vidéos en ligne, pendant les séances de jeux ou le simple fait de naviguer à travers les applications au quotidien.

Des photos lumineuses avec le triple capteur photo

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G comporte trois capteurs photo sur son dos. Le capteur principal est un grand-angle de 12 mégapixels (f/1,8, OIS). Il est épaulé par deux autres capteurs : un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4 OIS).

Avec une configuration pareille, on s’attend évidemment à ce que la caméra du S21 FE soit polyvalente. Elle produit des photos lumineuses de jour comme de nuit. Même dans des conditions de faible luminosité, les images restent nettes et bien détaillées.

Grâce au nouveau mode portrait enrichi de Samsung, le smartphone excelle également dans ce domaine. Désormais, vous aurez plus de textures et de couleurs en arrière-plan.

Par ailleurs, le téléobjectif est lui aussi très performant. Le capteur est en mesure de faire des zooms optiques jusqu’à 3x et des zooms numériques jusqu’à 30x. Avec la technologie de stabilisation optique qui accompagne ce téléobjectif, les images restent claires et nettes même à très longue distance.

Enfin, le Samsung Galaxy S21 FE 5G intègre une caméra de 32 mégapixels pour les selfies.

La pleine puissance avec le Snapdragon 88

À la différence du S21 classique, le Galaxy S21 FE n’embarque pas le processeur maison Exynos 2100 de Samsung. À la place, il se dote du SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Cette puce n’est plus à présenter. Presque tous les smartphones haut de gamme actuels en sont équipés, si l’on ne cite que le OnePlus 9 Pro ou encore le Galaxy Z Fold 3.

Avec ce surpuissant processeur, le Samsung Galaxy S21 FE 5G est disponible en deux versions : 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. L’une et l’autre assurent à ce téléphone des performances de haut niveau. Il n’y a aucun risque qu’il ralentisse même avec des jeux ou des applications lourdes. Le multitâche passe sans problème

Une autonomie impressionnante avec la batterie de 4500 mA

Plus besoin de se précipiter vers le chargeur lorsqu’on rentre chez soi avec ce Galaxy S21 FE 5G. Tout comme son prédécesseur, Samsung l’a doté d’une grosse batterie de 4500 mAh, de quoi lui permettre de tenir jusqu’à plus d’un jour en usage intensif.

Évidemment, la charge rapide est aussi au rendez-vous. Et cette fois-ci, elle offre une capacité de 25W en filaire et 15W sans fil.

Samsung vante également la technologie de charge sans fil inversée de son nouveau S21 FE. Il permet de recharger les Galaxy Buds2 en les posant simplement sur son dos.

