Galaxy S22 : le GPU AMD de l’Exynos 2200 surpasse celui du Snapdragon 8 Gen 1 sur ce benchmark

Le Galaxy S22 sera le premier smartphone de Samsung équipé de son nouveau SoC maison, l’Exynos 2200. Avant le lancement officiel du smartphone, le processeur a déjà été repéré sur le benchmark Geekbench 5.

Samsung a levé le voile la semaine dernière sur son nouveau SoC haut de gamme, l’Exynos 2022. La puce est gravée en 4 nm, et a la particularité d’être la première conçue conjointement avec AMD pour la partie graphique. En effet, la puce propose un GPU Xclipse 920 personnalisé, basé sur l’architecture RDNA 2 d’AMD qui est déjà utilisée dans les consoles de salon PS5 et Xbox Series X.

On retrouvera le processeur pour la première fois à bord des nouveaux Galaxy S22 qui sont présentés le 9 février prochain, mais de premiers benchmarks ont déjà dévoilé de quoi le GPU était capable. En effet, le GPU a été repéré sur le benchmark Geekbench 5, et celui-ci s’annonce plus puissant que l’Adreno 730 du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

L’Exynos 2200 plus puissant que le Snapdragon 8 Gen 1, vraiment ?

Comme le dévoile Geekbench, l’Exynos 2200 aurait obtenu des scores d’environ 8500 points sur Vulkan, et de plus de 9000 points sur OpenCL. C’est donc significativement plus que l’Adreno 730 du Snapdragon 8 Gen 1, qui obtient lui des résultats d’environ 7000 et 6000 points, respectivement. Ces résultats laissent penser que l’Exynos 2200 sera plus rapide en jeu que le Snapdragon 8 Gen 1, mais il faudra probablement attendre les tests pour en être sûrs.

En effet, nous avions déjà vu l’Exynos 2200 être moins performant que le Snapdragon 8 Gen 1 dans d’autres benchmarks, comme sur GFXBench Aztec Ruins OpenGL 1080p. Alors que le Snapdragon 8 Gen 1 culmine à environ 143 fps, l’Exynos 2200 n’obtiendrait lui que 109 fps.

Pour rappel, nous savons que Samsung a bridé sa puce Exynos 2200 juste avant le lancement à cause de problèmes de surchauffe du GPU d’AMD, il ne serait donc pas étonnant que celui-ci s’avère moins performant que le GPU Adreno 730 du Snapdragon 8 Gen 1. Lors de la présentation officielle de sa puce, Samsung n’a d’ailleurs étrangement pas annoncé de gains de performances particuliers ni les fréquences exactes des différents cœurs de sa puce.