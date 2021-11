Galaxy S22 : la RAM LPDDR5X de Samsung rendra les smartphones plus rapides et plus autonomes

Samsung, le plus grand fabricant de puces mémoire au monde, vient de dévoiler la première RAM LPDDR5X au monde. La société affirme qu'elle offre des performances 1,3 fois plus rapides et une consommation d'énergie inférieure de 20 % par rapport à la RAM LPDDR5.

Alors que les smartphones haut de gamme de 2021 comme le Galaxy S21 utilisent presque tous de la RAM LPDDR5 de 2019, Samsung a dévoilé une nouvelle génération plus rapide et plus économe, la LPDDR5X. Samsung a révélé que la première Dynamic RAM LPDDR5X de 16 Go offrira des vitesses de traitement des données allant jusqu'à 8,5 Gbps, soit plus de 1,3 fois la vitesse de 6,4 Gbps de la LPDDR5.

La DRAM LPDDR5X de Samsung est fabriquée avec une gravure 14 nm, la plus avancée du secteur, et consommera 20 % d'énergie en moins que la mémoire LPDDR5. Elle arrivera bientôt sur les smartphones, mais Samsung compte développer des puces LPDDR5X de 16 Go qui lui permettront de fabriquer des ensembles de mémoire de 64 Go dans le but de s'étendre au-delà des marchés mobiles.

Le Galaxy S22 pourrait être le premier à utiliser de la RAM LPDDR5X.

Samsung n’a pas dévoilé quand serait dévoilé le premier smartphone avec cette nouvelle technologie, mais il se pourrait qu’elle soit disponible pour la première fois sur les futurs Galaxy S22 qui arriveront le 8 février 2022. Les séries Galaxy S20 et Galaxy S21 étant équipées de puces LPDDR5, il ne serait pas surprenant de voir des puces LPDDR5X dans la prochaine série Galaxy S22.

En plus des smartphones, la dernière DRAM de la société aura également des applications dans les services de données à haut débit, notamment la 5G, l'intelligence artificielle (IA) et le métavers, cet univers numérique du futur. La mémoire LPDDR5X devrait également arriver plus tard dans l’industrie automobile.

Plus tard cette année, Samsung devrait collaborer avec les fabricants partout à travers le monde afin qu’ils utilisent sa nouvelle DRAM LPDDR5X et que celle-ci devienne une norme commune. Il se pourrait que le premier fabricant à l’utiliser dans ses smartphones soit Xiaomi, puisqu’il dévoilera bientôt son nouveau Xiaomi 12 au mois de décembre.