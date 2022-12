Galaxy S22 FE : le smartphone abordable pourrait faire son retour avec une puce Exynos 2300

Samsung pourrait prochainement ranimer la série Fan Edition avec l’arrivée d’un nouveau Galaxy S22 FE, qui succèdera directement au mal aimé Galaxy S21 FE sorti au début de l’année 2022.

Après un Galaxy S21 FE qui était arrivé beaucoup trop tard après de multiples reports, mais surtout à un tarif bien trop élevé, tout portait à croire que Samsung avait finalement décidé d’abandonner cette série de smartphones. Avec l’importante popularité de la série A et le manque de changement sur la série S22 principale, les différents rapports annonçaient que Samsung avait bien décidé d’enterrer son Galaxy S22 FE.

Cependant, un leaker vient à présent d’annoncer l’arrivée imminente du smartphone, aux côtés des écouteurs Galaxy Buds 2 Live. Il s’agirait donc d’un revirement de situation inattendu, mais qui n’est finalement pas si étonnant en raison d’autres rapports plus récents.

Samsung remplace le Galaxy A74 par le Galaxy S22 FE

La plus grande critique faite au Galaxy S21 FE au début de l’année était son positionnement un peu particulier, puisqu’il se situait entre le Galaxy A73 5G et le Galaxy S21 classique. Cependant, les différentes baisses de prix encourageaient souvent les fans de Samsung à opter pour l’un ou l’autre, plutôt que pour le Galaxy S21 FE.

Cette année, il a été rapporté que Samsung ne lancera aucun Galaxy A74, ce qui serait parfait pour positionner un Galaxy S22 FE entre le Galaxy A54 et le Galaxy S22. Le Galaxy S22 FE serait donc le smartphone haut de gamme le moins cher de Samsung en 2022, et beaucoup plus performant que le Galaxy A54 de milieu de gamme.

La partie la plus intéressante de la fuite est probablement le processeur qui sera utilisé par le Galaxy S22 FE. D’après le leaker, le smartphone sera propulsé par une puce Exynos 2300, qui aurait à l’origine dû être utilisée dans les Galaxy S23. Cependant, comme vous le savez probablement maintenant, le géant coréen avait décidé de nouer un partenariat d’exclusivité avec Qualcomm sur ses smartphones qui arriveront le 1er février prochain.

On s’attend donc à ce que la puce fabriquée par Samsung soit moins performante que le SoC Snapdragon 8 Gen 2 des autres smartphones haut de gamme, mais elle pourrait avoir l’avantage d’être moins chère à produire, et donc de tirer le prix du smartphone vers le bas. Cela serait donc parfait pour le Galaxy S22 FE, dont le prix est l’un des arguments de vente principaux. On apprend également que l’appareil utilisera un capteur photo HM6 de 108 MP, comme le Xiaomi 12T.