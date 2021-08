Galaxy S22 : écran, batterie, capteurs photo, une fuite dévoile tout des mois avant l’annonce

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra n'ont pas encore été officialisés. Cela n'empêche pas certains leakers de dévoiler de nombreuses informations à leur sujet. C'est notamment le cas de l'insider FrontTron, qui vient de publier les caractéristiques techniques des prochains flagships de Samsung.

Nous sommes encore loin de la présentation officielle des Galaxy S22. D'après les dernières rumeurs, elle devrait avoir lieu en janvier 2022, ce qui correspondrait effectivement au calendrier adopté par Samsung avec les S21. En effet, le constructeur avait dévoilé sa nouvelle gamme en janvier 2021.

En attendant, les leakers s'en donnent à cœur joie et dévoilent régulièrement de nouvelles informations au sujet des prochains smartphones de la marque sud-coréenne. On doit les indiscrétions du jour au leaker FrontTron. Sur Twitter, l'insider a révélé plusieurs caractéristiques techniques des prochains Galaxy S22, principalement centrées autour des écrans, des batteries, et des capteurs photo.

Commençons par les différentes dalles. D'après FrontTron, le modèle Vanilla embarquera un écran LTPS 6,06″, tandis que le S22+ disposera lui d'une dalle LTPS 6,55″. Sans surprise, seul le Galaxy S22 Ultra bénéficierait d'un écran LTPO 6,81 “. Vous l'aurez compris, très peu de changements à signaler par rapport à la précédente gamme.

Concernant les capteurs photo, la source prétend que les Galaxy S22 et S22+ seront équipés d'un capteur principal de 50 MP, d'un objectif ultra grand-angle de 12 MP et d'un téléobjectif de 12 MP. Quant au S22 Ultra, il profiterait d'un capteur principal de 108 MP, de deux téléobjectifs de 12 MP et d'un autre capteur ultra grand-angle de 12 MP.

Des batteries moins puissantes sur les S22 et S22+

Notez que de précédentes rumeurs affirmaient que le S22 Ultra allait bénéficier d'un capteur de 200 MP, conçu notamment en partenariat avec le spécialiste de l'optique Olympus. En revanche, FrontTron confirme l'absence de capteur à selfie sous l'écran. Venons-en ensuite aux batteries. D'après ses informations, les Galaxy S22 et S22+ embarqueraient des batteries légèrement moins puissantes que leurs prédécesseurs : 3800 mAh et 4600 mAh contre 4000 mAh et 4800 mAh sur le S21 et S21+. Le S22 Ultra profiterait lui d'une batterie imposante de 5000 mAh, soit la même capacité que le S21 Ultra.

Enfin, le leaker appuie de précédentes rumeurs. Selon lui, Samsung privilégiera effectivement les modèles équipés d'un Snapdragon 898 au détriment de ceux avec un SoC maison Exynos 2200. Ces variantes seraient d'après ses dires disponibles en quantité très limitée en raison du faible rendement du chipset et de problèmes d'approvisionnement en composants liés à la pénurie actuelle de semi-conducteurs.

