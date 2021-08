Galaxy S22 : Samsung privilégierait le Snapdragon 898 au SoC Exynos 2200

Samsung équiperait la plupart des Galaxy S22 vendus dans le monde d'un SoC Snapdragon 898 de Qualcomm. D'après une fuite, seule une poignée de pays se retrouveront avec un smartphone alimenté par une puce Exynos 2200 développée par les ingénieurs de Samsung.

Samsung équipe généralement les Galaxy S vendus aux Etats-Unis avec un SoC Snapdragon. Par contre, les smartphones commercialisés en Europe et en Asie sont plutôt propulsés par des puces Exynos développées directement par Samsung.

Face aux nombreuses critiques essuyées par les SoC de son cru, le géant sud-coréen propose progressivement de plus en plus de téléphones avec un SoC Qualcomm en Asie et en Europe. Depuis plusieurs années, les utilisateurs dénoncent en effet des écarts de performances significatifs entre les variantes américaines sous Snapdragon et européennes sous Exynos. Traditionnellement, les composants Samsung délivrent une puissance légèrement inférieure aux solutions Qualcomm.

Samsung délaisse les puces Exynos et mise sur Qualcomm

Visiblement à l'écoute des critiques, Samsung aurait pris la décision de lancer davantage de Galaxy S22 avec un SoC Qualcomm. Sans surprise, il s'agit du futur Snapdragon 898, dont l'annonce devrait avoir lieu en décembre prochain.

D'après les informations partagées par le blog sud-coréen Naver, Samsung réservera l'Exynos 2200, la puce qui succédera à l'Exynos 2100, aux téléphones vendus dans une poignée limitée de pays. Contre toute attente, le géant de Séoul ne proposerait pas non plus de S22 avec Exynos 2200 en Corée du Sud, son pays natal. On imagine que cette décision est en partie imputable à la pénurie de puces informatiques qui frappe toute l'industrie.

D'après le blog, la gamme s'annonce comme une génération de transition. Samsung devrait d'ailleurs reprendre un design et une conception similaire aux Galaxy S21. La fuite assure que les S22 ne bénéficieront pas d'un capteur photo pour les selfies caché sous l'écran, contrairement au Galaxy Z Fold 3.

Il se murmure aussi que la marque réutiliserait le même capteur 108 MP que sur le Galaxy S21 Ultra. Le capteur 200 MP conçu avec Olympus ne serait finalement pas au programme. Les nouveautés risquent de se compter sur les doigts de la main. Citons cependant l'intégration de la recharge rapide 65W. Pour mémoire, les Galaxy S22 sont attendus en janvier prochain.