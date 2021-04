Samsung annoncera le Galaxy le plus puissant ce 28 avril 2021

Samsung organise une nouvelle conférence Unpacked ce 28 avril 2021. Dans une bande-annonce mise en ligne sur YouTube, le géant de Séoul promet de dévoiler “le plus puissant Galaxy” du marché. D'après les fuites, le constructeur s'apprêterait à lancer une gamme d'ordinateurs.

Á la surprise générale, Samsung vient d'annoncer l'organisation d'une nouvelle conférence Unpacked exclusivement en ligne. “Rejoignez l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2021 le 28 avril” annonce Samsung dans l'invitation transmise à la presse. La conférence sera retransmise en direct sur YouTube à partir de 16H, heure française.

Dans la bande-annonce mise en ligne dans la foulée de l'annonce, Samsung promet de présenter “le Galaxy le plus puissant” jamais sorti. La marque sud-coréenne ayant récemment lancé les Galaxy S21, ses modèles les plus haut de gamme, on suppose qu'il ne s'agit pas de smartphone. Les prochains téléphones premium de la marque, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, ne sont pas attendus avant le mois de juillet 2021.

Samsung lancerait des PC portables Galaxy avec écrans OLED et stylet S-Pen

Au vu des dernières fuites apparues sur la toile, Samsung profiterait de l'événement pour lever le voile sur une nouvelle gamme d'ordinateurs. La dernière scène de la bande-annonce évoque clairement un PC portable. La forme lumineuse bleue face au personnage représente l'ouverture de l'écran d'un ordinateur portable.Il y a quelques mois, Evan Blass, un informateur réputé du milieu, avait d'ailleurs partagé le calendrier de lancement des produits Samsung pour l'année 2021. On y découvrait qu'un événement dédié à des PC était prévu le 14 avril. Pour des raisons inconnues, le chaebol a apparemment décalé l'événement de deux semaines.

Pour l'heure, on fait peu de choses sur la fiche technique et les fonctionnalités de cette nouvelle génération de PC portables signés Samsung. Les fuites tablent sur des appareils intitulés Galaxy Book Pro et du Galaxy Book Pro 360. Ils se distingueraient grâce à d'immenses écrans OLED tactiles compatibles avec les fameux stylets S-Pen de la marque et la compatibilité avec la 5G. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.