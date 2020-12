Galaxy S21 : Samsung tease l’arrivée du smartphone en retraçant l’histoire des Galaxy S

Enfin un teaser officiel de la part de Samsung pour le Galaxy S21. La courte vidéo ne donne cependant pas beaucoup d'informations sur le smartphone, et préfère plutôt faire un récap' de l'ensemble des appareils qui ont fait l'histoire de la gamme. Prévu pour le mois prochain, le smartphone a de toute manière fait l'objet de nombreuses fuites.

Voilà maintenant plusieurs mois que l'on attend la première prise de parole officielle de Samsung à propos de son prochain Galaxy S21. C'est désormais chose faite avec ce court teaser de 30 secondes qui annonce que “un nouveau Galaxy est en attente”. La vidéo ne se contente pas de prendre des faux airs de prophétie tout droit tirée de Star Wars, et se permet aussi de retracer l'histoire de la gamme emblématique de la firme coréenne.

En revanche, il faudra repasser pour de réelles informations sur le futur smartphone. Plutôt que d'annoncer une date de lancement ou encore un aperçu de son design, le teaser montre l'évolution des Galaxy S au cours de l'histoire. On y voit ainsi le tout premier téléphone de la famille se transformer en S2, et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'actuel S20. “Nouvelle année, nouvelle manière de s'exprimer”, peut-on lire en début de vidéo.

Pas besoin d'un teaser pour tout connaître du Galaxy S21

En réalité, il ne reste plus grand-chose à découvrir du prochain flagship de Samsung à la vue des (très) nombreuses fuites dont celui-ci a fait l'objet. La fiche technique complète des Galaxy S21 et S21+ a récemment été dévoilée, révélant que les deux appareils partagent entre autres le même appareil photo. L'apparence des smartphones n'est également plus un secret, puisqu'une vidéo officielle montrant le design Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra a fait surface en début de mois.

Les fuites ont aussi amené leur lot de mauvaises nouvelles, comme par exemple l'absence de chargeur dans la boîte. Une décision pour le moins courageuse de la part de Samsung, qui n'avait pas manqué de se payer la tête d'Apple pour la même raison avant de retirer son post Facebook moqueur. On connaît également tous les prix en euros des téléphones : de 849 à 1529 euros. Reste à voir si Samsung a encore de quoi nous surprendre le 14 janvier prochain, date de présentation officielle des Galaxy S21.