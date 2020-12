Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : voici tous les prix en euros

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra continuent de faire parler d’eux. Quelques semaines avant la conférence Unpacked, une fuite a dévoilé tous les prix en euros de la gamme. Comme prévu, Samsung a légèrement réduit le prix du ticket d’entrée.

Ce vendredi 18 décembre, Ishan Agarwal a publié la grille tarifaire complète des Galaxy S21 (S30) en Europe en partenariat avec 91Mobiles. D’après l’informateur indien, le Galaxy S21 standard sera proposé à un prix de départ de seulement 849 euros sur le marché européen. Á titre de comparaison, Samsung avait commercialisé le Galaxy S20 standard (4G only) en France au prix de 909 euros en début d’année. La version 5G grimpait à 1009 euros.

Galaxy S21 128 Go: 849 euros

Galaxy S21+ 128 Go: 1049 euros

Galaxy S21+ 256 Go : 1099 euros

Galaxy S21 Ultra 128 Go : 1399 euros

Notez que Samsung réduirait aussi légèrement le prix demandé pour le modèle grand format. Ainsi, le S21+ démarrerait à 1049 euros, contre 1109 euros pour le S20+ 5G lancé début 2019. Par contre, le S21 Ultra serait un peu plus cher que son prédécesseur, le S20 Ultra 5G. Il était en effet proposé à 1359 euros à sa sortie dans l’Hexagone.

Samsung aurait bien décidé de baisser (légèrement) les prix

En parallèle, plusieurs autres fuites sont venues lever le voile sur les prix des Galaxy S21. Sans surprise, les tarifs varient de plusieurs dizaines d’euros en fonction des pays. Tout dépend du taux de TVA appliqué. Aux Pays-Bas, Samsung commercialiserait ainsi les Galaxy S21 à des prix situés entre 879 euros à 1399 euros. En France, il n’est donc pas impossible que les prix affichés dans les magasins soient un peu plus élevés de quelques dizaines d’euros. Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à une légère baisse de prix sur le modèle standard.

Pour en avoir le coeur net, il faudra attendre la présentation officielle des Galaxy S21 (S30), qui est prévue le 14 janvier 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les prix des nouveaux smartphones de Samsung. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 91Mobiles