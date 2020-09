Samsung Galaxy S21 : tous les modèles auraient droit à un processeur Exynos, aucun Snapdragon à l’horizon

Samsung pourrait grandement améliorer sa partie processeur dans un futur proche. La firme coréenne pourrait en effet proposer des SoC Exynos moins chers que ceux de Qualcomm et tout aussi puissants. Elle pourrait ainsi séduire les constructeurs tiers et chiper des parts de marché à son concurrent.

Samsung pourrait miser encore plus sur ses processeurs Exynos dans le futur. La firme coréenne a pour l’instant du mal à convaincre avec ses SoC maison. La chose pourrait changer dans le futur, selon des analystes relayés par Yonhap News, et ce grâce à des produits plus performants et moins chers.

L’Exynos 990, qui équipe les version européennes et asiatiques des S20, a été très critiqué pour ses piètres performances comparées à celles du Qualcomm Snapdragon 865, qui équipait les versions américaines. Mais tout cela ne pourrait être qu’un mauvais souvenir avec le prochain modèle d’Exynos, nom de code Olympus, qui pourrait être l’Exynos 1000.

Aussi puissant, mais moins cher que les processeurs Qualcomm

Il réglerait en effet les problèmes du précédent modèle en se basant notamment sur une architecture ARM en lieu et place de l’architecture maison. Ce procédé pourrait donc lui permettre de rivaliser avec les processeurs de Qualcomm, mais également de proposer de meilleures performances graphiques, notamment avec un GPU conçu par AMD.

Pour Kim Yang-Jea, analyste à KTB Investment & Securities, les processeurs Exynos de Samsung seraient aussi puissants que ceux de Qualcomm, mais également moins chers. Cela les rendraient beaucoup plus attractifs aux yeux des constructeurs tiers, surtout en cette période de transition avec la 5G. De même, Samsung pourrait utiliser ses téléphones pour en faire la vitrine des SoC Exynos en 2021, avec par exemple un Galaxy S21 (ou S30) équipé seulement d’un processeur maison et non plus d’un SoC Qualcomm dans certaines régions du monde.

Aujourd’hui, Samsung produit entre 150 et 200 millions de processeurs Exynos par an. Qualcomm est loin devant, accaparant 33% marché des puces mobiles. Si le but n’est pas de dépasser Qualcomm dès 2021, Samsung peut toutefois espérer multiplier ses commandes et séduire des fabricants recherchant le meilleur qualité prix. Des constructeurs tiers utilisent déjà des processeurs Exynos dans leurs smartphones, comme Oppo, Vivo ou Xiaomi, mais ils pourraient se montrer beaucoup plus nombreux à l’avenir.