Galaxy S21 (S30) : Samsung hésite à intégrer un capteur selfie sous l’écran

Les Galaxy S21 (S30) pourraient bien être privés du capteur pour les selfies sous l’écran, annonce un informateur réputé. Malgré plusieurs années de développement, Samsung ne serait pas encore convaincu du résultat de sa technologie.

Récemment, ZTE a présenté l’Axon 20 5G, le premier smartphone avec capteur photo sous l’écran. Evidemment, d’autres constructeurs ambitionnent de cacher la caméra frontale sous l’écran tactile et d’abandonner poinçon et encoche. C’est notamment le cas de Samsung. Le constructeur n’a jamais caché son intention de lancer un téléphone avec écran 100% borderless. Aux dernières nouvelles, plusieurs prototypes avec caméra sous l’écran ont déjà été mis au point par les ingénieurs de Samsung.

Pour placer le capteur sous la dalle, le procédé utilisé par Samsung est similaire au processus de fabrication de l’écran des S20 et des Note 20. Dans les deux cas, Samsung perce un minuscule trou dans la dalle AMOLED à l’aide d’un laser afin d’y glisser la caméra frontale. Cette fois, le constructeur va par contre venir refermer cette cavité avec un écran transparent capable de cacher la présence du capteur photo sans altérer la qualité des photographies. D’après une fuite apparue en avril dernier, le Galaxy S21 pourrait d’ailleurs être le premier smartphone de Samsung à embarquer un capteur selfie sous l’écran.

Selon les informations d’Ice Universe, leaker réputé, Samsung n’est pas encore certain d’intégrer cette technologie, pourtant en développement depuis plus de 3 ans. « La technologie de caméra sous écran de Samsung Display est bien en avance sur les autres solutions mais les smartphones Samsung ont des exigences plus strictes de ce côté là que les autres marques » explique Ice Universe. On peut imaginer que les clichés réalisés avec la caméra frontale sous la dalle ne sont pas assez bons pour le constructeur.

Pour le moment, « la caméra sous écran du Galaxy S21 est dans l’état du chat de Schrodinger », précise Ice Universe. Rien n’est donc encore joué. Les Galaxy S21 sont attendus dans le courant du mois de février/ mars 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. `

Samsung Display's under-screen camera solution is much ahead of other solutions, and Samsung mobile phones have stricter requirements for under-screen camera effects than other brands. When the two meet, the under-screen camera of the Galaxy S21 is in Schrodinger's cat state.

— Ice universe (@UniverseIce) September 11, 2020