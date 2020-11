Galaxy S21 (S30) : Samsung confirme à demi-mot le lancement en janvier 2021

Les Galaxy S21 (S30) devraient bien débarquer dans le courant du mois de janvier. Après des semaines de rumeurs et de bruits de couloir, un responsable Samsung a confirmé à demi-mot le lancement précipité de la nouvelle gamme de smartphones. En parallèle, un informateur réputé a levé le voile sur une partie de la fiche technique de l'appareil photo du S21 Ultra.

Au cours des dernières semaines, un faisceau de rumeurs concordantes est venu affirmer que Samsung lancera les Galaxy S21 (S30) dès le mois de janvier 2021. Face aux ventes décentes des Galaxy S20 et des Galaxy Note 20, le géant de Séoul aurait décidé de précipiter l'arrivée de ses nouveaux flagships pour dynamiser sa division mobile. Dans ce contexte, la présentation Unpacked aurait lieu dès le 14 janvier 2021.

Interrogé par nos confrères de Zdnet Corée sur le sujet, un cadre de Samsung a confirmé indirectement que la présentation des Galaxy S21 pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. D'habitude, le leader du smartphone ne dévoile pas ses Galaxy S avant le mois de février/ mars. “Parce que l'environnement du marché évolue rapidement, c'est vrai qu'il n'est pas possible de garantir que le calendrier de lancement habituel reste le même” admet le responsable.

Sans évoquer les Galaxy S21, le représentant laisse clairement la porte ouverte à un bouleversement du calendrier de Samsung. On imagine que sa réponse aurait été bien différente si le constructeur avait décidé de se tenir à son calendrier de sortie traditionnel.

Le retour du capteur photo de 108 mégapixels

En parallèle aux déclarations de Samsung, Ice Universe, un informateur phare de la galaxie smartphone, a évoqué la fiche technique de l'appareil photo des S21 Ultra. Selon lui, Samsung miserait encore sur un capteur photo principal de 108 mégapixels. Il s'agirait néanmoins d'un module différent de celui des S20 et des Note 20, le HM3.

On y trouverait aussi un autofocus laser et un capteur ToF dédié à la profondeur de champs, absent du Note 20 Ultra suite aux critiques formulées contre le S20 Ultra. “Le Galaxy S21 Ultra est une version légèrement améliorée du S20 Ultra” détaille Ice Universe sur Twitter. Pour l'heure, les informations concernant les futurs Galaxy S se comptent encore sur les doigts de la main. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

