Galaxy S21 (S30) : Samsung lance la production de la première puce mémoire LPDDR5 16 Go RAM pour smartphone

Samsung vient de lancer la production de masse de la première puce mémoire LPDDR5 de 16 Go de RAM pour mobile. Au vu des habitudes du constructeur, on peut s’attendre à ce que ces nouvelles puces fassent leur entrée sur les Galaxy S21 (S30), les prochains smartphones haut de gamme de la marque.

Comme annoncé il y a plusieurs mois, Samsung vient de signer le coup d’envoi de la production de masse de puces mémoire LPDDR5 dotée de 16 Go de RAM. Pour rappel le leader mondial du smartphone avait inauguré le format LPDDR5 au début de l’année 2019. Cette première itération de puces se contentait alors de 12 Go de mémoire vive.Á l’époque, Samsung ne cachait pas ses intentions d’augmenter la quantité maximale de RAM dans les années à venir.

Une vitesse de transfert record

« Le LPDDR5 16 Go élève l’industrie à un nouveau seuil et surmonte un obstacle majeur dans le développement de la DRAM./ Nous continuerons d’élargir notre gamme de DRAM haut de gamme et de dépasser les demandes des clients, tout en gardant la tête du marché des puces mémoire » fait valoir Jung-bae Lee, vice-président exécutif de la division DRAM (Dynamic Random Access Memory ou mémoire vive dynamique).

Gravées en 10 nm grâce à la lithographie extrême ultraviolet (EUV), les puces mémoire sont actuellement produites dans les usines de Samsung à Pyeongtaek (Corée du Sud). Selon le fabricant, les composants sont surtout dédiés aux smartphones 5G dopés à l’intelligence artificielle. Les puces offrent la vitesse de transfert la plus rapide du marché : 6 400 mégabits par seconde (Mb / s). C’est 30% plus rapide que les variantes cantonnées à 12 Go de RAM. « Le LPDDR5 peut transférer 10 films Full HD de 5 Go, soit 51,2 Go de données, en une seconde » rappelle Samsung.

Enfin, les nouvelles puces conçues par Samsung sont plus fines que jamais. « Le boîtier LPDDR5 est 30% plus fin que son prédécesseur, ce qui permet aux smartphones 5G ainsi qu’aux appareils pliables de proposer plus de fonctionnalités dans un design mince » souligne le communiqué de Samsung. Avec cette annonce, Samsung tease dans les grandes lignes les nouveautés de ses prochains flagships en matière de performance. On vous en dit plus dès que possible.