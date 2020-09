Galaxy S21 : il aurait un système de charge 65W ultra-rapide

Samsung pourrait miser sur le chargement ultra-rapide avec son futur Galaxy S21 (ou S30). C’est en tout cas ce que suggère un leak repéré par Galaxy Club. De quoi contrebalancer une autonomie qui a toujours été le gros point faible de la gamme ?

L’autonomie n’a jamais été le point fort de la gamme Galaxy S de Samsung. Le constructeur a en effet toujours axé ses smartphones plus sur la performance que sur la batterie. Pour pallier ce souci, la firme mise sur la recharge rapide. Le prochain modèle pourrait être compatible avec la charge à 65 Watts.

Le site allemand Galaxy Club a ainsi repéré un chargeur fabriqué par Samsung. Il porte le numéro de série EP-TA865 et pourrait bien être d’une capacité de 65 watts. En effet, son nom le laisse à penser. A titre d’exemple, les chargeurs 45 watts de Samsung portent le numéro EP-TA845.

Charger ton téléphone en quelques minutes

Un chargeur de 65 Watts devrait permettre de réalimenter son Samsung Galaxy S en quelques minutes. A l’heure actuelle, la gamme (que ce soit S ou Note) est compatible avec la fast charge à hauteur de 25 watts. A l’usage, cela signifie qu’il est possible de réalimenter entièrement son terminal en un peu plus d’une heure, selon nos tests. Avec une charge à 65 watts, ce temps serait encore plus réduit.

L’autonomie des smartphones ne s’améliorant pas avec le temps, c’est sur la charge rapide que misent les constructeurs actuellement. Beaucoup de sociétés travaillent actuellement sur ce point et certaines ont même officialisé leur technologie. C’est le cas de Vivo, qui promet de recharger complètement votre smartphone en un petit quart d’heure grâce au 120 watts. Xiaomi a également présenté sa propre technologie , mais limitée à 100 watts, cette fois. Cependant, cette rapidité à un coup, puisque la recharge rapide détériore grandement les batteries au lithium avec le temps. Pour cette raison, Samsung pourrait ne pas proposer directement du 100 Watts et se limiter à du 65 Watts.

Reste maintenant à savoir si ce chargeur en fuite concerne bien le prochain Galaxy S21, candidat idéal pour introduire cette recharge rapide conçue par Samsung.

