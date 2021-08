Galaxy S21 FE : une image interactive dévoile le smartphone sous tous les angles

Le Galaxy S21 FE continue de faire parler de lui. Alors que la présentation n'est pas attendue avant plusieurs semaines, un informateur réputé a mis en ligne une image interactive montrant le design du smartphone sous toutes les coutures. Pour la première fois, il est possible de se faire une idée claire et précise du prochain téléphone abordable de Samsung.

Le Galaxy S21 FE n'a plus grand chose à nous cacher. Après des mois de fuites, le design du smartphone est largement connu. Samsung himself a d'ailleurs dévoilé, visiblement par mégarde, une photo du téléphone sur son compte Instagram.

Malgré les menaces formulées par Samsung contre les leakers, Evan Blass, un informateur renommé du monde de la technologie, continue de publier des images montrant le Galaxy S21 FE. Il y a quelques semaines, Blass avait déjà publié une vidéo montrant les 4 coloris choisis par Samsung.

Un leaker propose une prise en main virtuelle du Galaxy S21 FE

Ignorant les avertissements de Samsung, l'informateur persiste et signe avec un rendu 3D interactif (visible ci-dessous). Concrètement, vous êtres libre de tourner le smartphone dans tous les sens en utilisant votre souris (ou vos doigts si vous regardez ce contenu sur un écran tactile). On a presque l'impression de tenir le smartphone en main.

Comme prévu, le Galaxy S21 Fan Edition reprend le même design que les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Sur la face arrière, on distingue un bloc photo proéminent qui s'étend sur la tranche. Ce bloc compte trois capteurs photo. Devant, Samsung mise sur un écran troué Infinity-O cerclé de fines bordures uniformes. Sans la moindre surprise, Samsung n'inclut pas de caméra sous l'écran tactile. Notez l'absence de port jack, une connectique en voie de disparition sur nos smartphones. De même, le smartphone n'intègre de tiroir pour une carte micro SD.

Pour rappel, Samsung ne présentera pas le Galaxy S21 FE avant le mois d'octobre 2021. La pénurie de puces informatiques; qui paralyse toute l'industrie, prive le constructeur des composants nécessaires à la production du smartphone. Dos au mur, le chaebol a préféré décaler le lancement de plusieurs mois. On vous en dit plus dès que possible sur le smartphone abordable de Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE in White by Evan.Blass on Sketchfab