Galaxy S21 FE : Samsung inclut un port microSD, c’est confirmé

Le Galaxy S21 FE (Fan Edition) continue de faire parler de lui. Le smartphone abordable vient de passer entre les mains d'un organisme de certification chinois. On y apprend que le téléphone est équipé d'un tiroir pour les cartes microSD. Samsung avait pourtant refusé d'inclure ce port sur les Galaxy S21 lancés début d'année.

Le Galaxy S21 FE est apparu dans la base de données de la TENAA, un organisme de certification chinois chargé d'analyser tous les appareils qui seront vendus en Chine. Cette fuite confirme la plupart des éléments clés de la fiche technique, comme l'écran 120 Hz, le capteur photo frontal de 32 mégapixels et la recharge rapide 45W.

D'après les données de la TENAA, le smartphone abordable embarque un tiroir pour les cartes microSD. Les utilisateurs pourront étendre l'espace de stockage de leur terminal en y glissant une carte allant jusqu'à 256 Go. Certaines fuites assurent que la capacité maximale des cartes compatibles ira jusqu'à 1 To. Il faudra attendre la conférence de présentation pour le découvrir.

Samsung change d'avis sur les ports microSD

Pour mémoire, Samsung n'a pas intégré de port microSD sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Afin de réduire le coût de production de ses smartphones haut de gamme, le géant de Séoul a été contraint de faire des concessions. Il s'agissait de la première fois où la marque n'intégrait pas de port microSD sur ses Galaxy S.

Dans ces conditions, la présence d'un tiroir microSD sur le Galaxy S21 FE, un modèle qui se veut plus abordable que les autres Galaxy S21, a de quoi surprendre. L'entreprise n'est visiblement pas prête d'enterrer les cartes mémoires, du moins sur ses téléphones milieu de gamme.

Pour rappel, Samsung a été contraint de reporter le lancement du Galaxy S21 FE au quatrième trimestre 2021. Alors que les lignes de production sont paralysées par la pénurie de puces, le groupe sud-coréen a différé la sortie du smartphone de plusieurs mois, probablement jusqu'en octobre. On vous en dit plus dès que possible sur le S21 FE. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.