Samsung vous aide à recycler votre vieux smartphone Galaxy en un objet connecté utile

Samsung profite du CES 2021 en ligne pour annoncer le programme Upcycle – le constructeur veut permettre à ses clients de convertir plus facilement les anciens smartphones Galaxy en des objets connectés utiles. Le constructeur évoque notamment une conversion en enceinte pour animaux de compagnie, ou en un système de babyphones.

En 2017 déjà Samsung avait lancé la première mouture de son programme Galaxy Upcycling. Le principe est simple : inciter les utilisateurs au réemploi de leur vieux smartphone pour réduire le volume de déchets électroniques et protéger la planète. Le constructeur a relancé le programme début 2021. Samsung profite d'une intervention en marge du CES 2021 pour lancer quelques conversions en bêta dans une poignée de pays – nommément les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Corée du Sud.

L'idée est donc désormais de transformer votre vieux smartphone Galaxy en un objet connecté utile. La solution de Samsung repose sur une simple mise à jour. Le constructeur détaille dans la vidéo disponible en fin d'article quelques exemples. Il est notamment possible de transformer un vieil appareil en une sorte de babyphone (ces talkie-walkies que l'on met dans la chambre de bébé pour entendre lorsqu'il pleure) connecté à votre smartphone.

Quand Samsung vous aide à réutiliser votre vieux smartphone Galaxy autrement

Plutôt que d'entendre l'audio en permanence, le babyphone vous envoie une notification sur votre smartphone dès que le bébé pleure :

Samsung imagine un cas d'utilisation semblable pour les animaux de compagnie. Un smartphone Galaxy ainsi transformé peut transmettre une notification lorsque, par exemple, votre chien aboie. Vous pouvez alors tenter de le rassurer via un autre objet connecté, par exemple un distributeur de friandises, ou alors en ouvrant vos volets connectés pour qu'il puisse aller dans le jardin. Samsung précise que les smartphones détectent l'intensité lumineuse à l'intérieur de votre logement. Ce qui leur permet par exemple d'ajuster dynamiquement la lumière, ou d'allumer automatiquement vos ampoules lorsque dans la lumière devient insuffisante dans une pièce.

Lire également : Samsung va enfin emballer ses smartphones dans des matériaux éco-responsables

L'avantage de la solution de recyclage proposée par Samsung, c'est que les appareils sont totalement intégrés à la plateforme connectée SmartThings du constructeur. Vous les retrouverez donc facilement dans une application centralisée. Samsung a par ailleurs parfaitement optimisé ces nouveaux cas d'utilisation. L'autonomie est ainsi tirée au maximum en désactivant les fonctionnalités inutiles. On notera que d'autres initiatives semblables existent – mais la solution proposée par Samsung est sans conteste la plus élégante. Le constructeur ne s'aventure néanmoins pas à préciser certains détails, comme les smartphones compatibles et la disponibilité du programme en France.