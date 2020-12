Galaxy S21 : un benchmark dévoile les performances du Snapdragon 888

Le Galaxy S21 s’illustre dans un nouveau benchmark apparu dans la base de données de Geekbench. Le benchmark confirme une partie de la fiche technique, dont l’intégration du SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, et montre un apperçu des performances du smartphone.

Ce 4 décembre 2020, un benchmark d’un smartphone portant le nom de code SM-G991U a été mis en ligne sur Geekbench. D’après nos confrères de SamMobile, il s’agirait d’une des variantes du Galaxy S21 destinées au marché américain.

Comme toujours, Samsung équipera les smartphones dédiés aux Etats-Unis, et à une poignée d’autres marchés, d’un SoC conçu par Qualcomm. Sans grande surprise, le géant de Séoul misera sur le Snapdragon 888, le dernier chipset haut de gamme du fondeur américain. Gravé en 5nm, il promet une hausse des performances et une meilleure efficacité énergétique. Les Galaxy S21 vendus en Europe, dont la France, seront par contre équipés d’un SoC Exynos 2100 développé en interne par Samsung.

Le SoC Snapdragon 888 montre les muscles sur Geekbench

Pour épauler le SoC, Samsung intègre 8 Go de RAM au sein du terminal. On s’attend évidemment à ce que des déclinaisons avec 12 Go de mémoire vive soient aussi dans les cartons. Sans grande surprise, il tourne sous Android 11, la dernière version de l’OS mobile.

Sur Geekbench, le S21 avec Snapdragon 888 grimpe à 1075 en single core et à 2916 en multicore. Le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm offre des performances similaires au chipset Exynos 2100 de Samsung. Dans un benchmark apparu il y a quelques semaines, le S21 avec Exynos 2100 atteignait 1038 points en single-core et 3060 points en multi-core, soit les performances d’un Snapdragon 865+. D’autres benchmarks montrent par contre que le Galaxy 21 Snapdragon est entre 7 et 8% plus performant que le modèle Exynos.

Notez que ces scores paraissent bas pour un smartphone haut de gamme alimenté par un processeur de haut vol gravé en 5nm. Á ce stade, l’optimisation logicielle de l’appareil n’est probablement pas encore finalisée. On vous invite donc à prendre ces benchmarks avec du recul. D’ici le lancement en janvier ou février, les résultats des benchmarks sont appelés à évoluer.

Source : SamMobile