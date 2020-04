Galaxy S20 : Samsung déploie une nouvelle mise à jour pour améliorer la partie photo

Samsung déploie une nouvelle mise à jour pour améliorer la qualité photo des déclinaisons 4G des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. La mise à jour inclut par ailleurs les patchs de sécurité du mois d’avril 2020. Une mise à jour similaires pour les variantes 5G des S20 est attendue d’ici la fin de la semaine prochaine.

Nouveau mois, nouvelle mise à jour. Les déclinaisons 4G des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra bénéficient d’une mise à jour logicielle qui leur apporte, à en croire les notes de versions, une « amélioration des performances » sur la partie photo. Ainsi que les patches de sécurité pour le mois d’avril 2020. En outre, cette mise à jour qui porte les numéros de version G988BXXU1ATCT et G988BOXM1ATCT en fonction des modèles apporte des améliorations au niveau de la stabilité, corrige des bugs, apporte ou améliore des fonctionnalités et optimise les performances.

Cette mise à jour avait dans un premier temps été repérée à Hong Kong et Taiwan avant d’arriver en Corée du Sud un peu plus tôt cette semaine. Elle est désormais arrivée aux Emirats Arabes Unis, en Russie, Afrique du Sud, Israël et Népal. Ce qui indique son arrivée imminente en Europe, et plus particulièrement en France. Une mise à jour pour les déclinaisons 5G des S20 est également attendue d’ici la fin de la semaine prochaine.

Depuis leur sortie, les S20 connaissent quelques bugs notamment dans la prise de photos. Les utilisateurs se plaignent du comportement erratique de l’autofocus, ce qui peut conduire à rater des clichés. Une mise à jour avait corrigé le problème, mais pas sur tous les capteurs : l’essentiel des améliorations ont en effet été constatées sur l’objectif principal 108 Mpx. Mais des problèmes persistaient avec le zoom. Mais la mise à jour ne se contente pas de corriger que cela.

A en croire Sam Mobile, la qualité des vidéos en basse luminosité prises avec le mode Super Slow-mo à 960 images par secondes a été améliorée. Il y a également des améliorations au niveau de la colorimétrie. Le rendu des tons de la peau est ainsi plus fidèle à la réalité. Pour bénéficier de cette mise à jour, il vous suffit de consulter régulièrement le menu des mises à jour système dans les réglages de votre smartphone. Le site Sam Mobile propose également de télécharger directement la ROM correspondant à votre smartphone pour les plus impatients.