Galaxy S20 FE : Samsung déploie le patch de sécurité Android de janvier 2022

Le Samsung Galaxy S20 FE se dote d’une nouvelle mise à jour de sécurité. Après la sortie récente de la version One UI 4.0 de la surcouche Samsung, c’est au tour d’un patch de sécurité. Samsung continue de s’occuper du prédécesseur de son nouveau-né, le S21 FE. Toutefois, c’est un déploiement encore très progressif.

Ce n'est pas parce que le Galaxy S21 FE vient de sortir que Samsung va négliger le support technique pour son prédécesseur, le Galaxy S20 FE. Ce dernier est sorti en octobre 2020. Mais il continue de recevoir très régulièrement des mises à jour. Il faut dire que le smartphone est un modèle qui a rencontré un bon succès commercial, grâce à bel équilibre entre le prix et la fiche technique. Cette dernière s'inspire très largement de celle du Galaxy S20, même si, il faut l'avouer, quelques concessions ont été faites pour le que S20 FE soit plus abordable.

Le patch de sécurité Android de janvier 2022 arrive sur le Galaxy S20 FE

Pas de répit donc au niveau du support technique, puisque le smartphone bénéficie actuellement d'une campagne de mise à jour. Elle concerne uniquement la version 5G. Et le firmware est numéroté G781BXXS4DVA2. Il s'agit d'une mise à jour corrective et non fonctionnelle. Elle apporte notamment le patch de sécurité d’Android en date de janvier 2022.

La mise à jour est évidemment progressive, mais elle concerne d'ores et déjà une bonne partie de l'Europe. Parmi les pays vidés dans la première vague, nous retrouvons la France, ainsi que la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Pologne, la Slovénie, la Suisse, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la République tchèque.

Un déploiement très progressif, comme celui de One UI 4.0

Si vous possédez un Samsung Galaxy S20 FE 5G et que vous résidez dans l’un de ces pays, vous pouvez donc effectuer cette mise à jour. Bien sûr, vous serez notifié de la disponibilité grâce à un message du système d'exploitation. Cependant, si vous n'avez pas la patience d'attendre, vous pouvez évidemment forcer la recherche du firmware sur les serveurs de Samsung. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir le menu Paramètres de votre téléphone, puis de vous rendre à la rubrique « Mise à jour du logiciel » et de sélectionner « Téléchargement et installation », si celle-ci apparait.

Lire aussi – Galaxy A : Samsung lance le déploiement de la mise à jour Android 12 avec One UI 4

Cette mise à jour est avant corrective, parce que le Galaxy S20 FE a fait l'objet tout récemment d'une grande mise à jour fonctionnelle. En effet, Samsung a démarré début janvier 2022 la mise à jour du smartphone vers One UI 4.0, l'interface basée sur Android 12 et inspirée de celle de l'iPhone. Comme toujours, son déploiement est progressif. Pour notre part, nous ne l’avons toujours pas reçue à la rédaction. Elle n'a pour l'instant été croisée que dans de rares pays, dont les États-Unis.

Source : SamMobile