Samsung annoncera un nouveau smartphone Galaxy le 23 septembre

Samsung vient d’annoncer qu’il organisera une conférence la semaine prochaine. Le constructeur a indiqué qu’elle se tiendrait le 23 septembre et qu’elle concernerait la gamme Galaxy. Quel smartphone pourrait être présenté à cette occasion ? Les fans ont déjà leur petite idée.

Que faites-vous le 23 septembre ? Si vous suivez un peu l’actualité des smartphones et de Samsung en particulier, votre occupation est toute trouvée. En effet, le constructeur coréen a annoncé la tenue d’une conférence ce jour à 16 heures, heure de Paris.

Cet événement Unpacked servira à présenter un nouveau produit Galaxy. Mais lequel ? En août, Samsung a déjà dévoilé le reste de sa gamme pour 2020, à savoir le Galaxy Note 20, le Galaxy Z Fold 2, la Galaxy Tab S7 ou encore la Galaxy Watch 3. Ici, les fans misent plus sur le Galaxy S20 Fan Edition, notamment à cause de la phrase d’accroche de l’invitation qui laisse peu de place au doute.

Un smartphone light, mais pas au rabais

Le Galaxy S20 Fan Edition serait une version plus légère du S20 sorti il y a quelques mois, et surtout plus abordable. Ce smartphone n’est pas encore officiel, mais sa fiche technique est déjà connue grâce à différentes fuites.

Il abandonnerait ainsi l’écran QHD du S20 pour un écran en 1080p classique, mais garderait le taux de rafraîchissement à 120 Hz et la taille de 6,2 pouces. De même, le processeur Snapdragon 865 de la version internationale serait également au programme. Nous n’avons donc pas ici un smartphone au rabais niveau puissance. D’autres sacrifices auraient été fait, comme un module de trois APN contre quatre sur la version classique (avec un capteur telefoto de 8 mégapixels contre 64).

Dernier point, Samsung prévoirait de sortir ce smartphone dans six couleurs différentes, notamment rouge et bleu, pour marquer la différence avec le terminal de base. Pour le reste, nous devrions avoir un téléphone très similaire, mais logiquement moins cher. Il faudra donc attendre le 23 septembre pour avoir la confirmation pendant la conférence de Samsung. Coronavirus oblige, cet événement se tiendra exclusivement en ligne et pourra être suivi sur le site du constructeur.