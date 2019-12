Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite : une apparition au CES 2020 à Las Vegas ?

Les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite pourraient faire une apparition au CES 2020 à Las Vegas. Le journal The Korea Helrald en est persuadé et affirme que le constructeur va opter pour cet événement pour lancer ses deux smartphones, histoire de pas empiéter sur l’annonce officielle du Galaxy S11 et du Galaxy Fold 2, prévue le 18 février 2020.

D’ordinaire, le CES de Las Vegas se consacre davantage aux innovations de l’électronique grand public, comme les Smart TV, les réfrigérateurs et les machine à laver connectés. Depuis quelques éditions, le salon s’ouvre peu à peu aux constructeurs de smartphones. D’ailleurs le CES 2020 marquera le grand retour d’Apple après 27 ans d’absence. La dernière apparition officielle de la marque à la pomme au CES remonte à 1992.

Hormis le come-back de la firme de Cupertino, cette édition 2020 sera marquée par une présence massive des entreprises sud-coréennes, avec près de 400 sociétés spécialisées dans le high-tech attendues pour l’événement. Samsung Electronics et LG Electronics mènent en quelque sorte cette délégation, puisque ce sont elles qui ont incité ces nombreuses startups et instituts de recherche à s’inscrire et à participer au CES 2020.

Selon le journal The Korea Herald, le CES 2020 sera l’occasion parfaite pour Samsung de présenter officiellement les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite. En tout cas, plusieurs indices laissent à penser que ce sera le cas. En premier lieu, les rendus presse officiels des Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite ont fuité sur le net début décembre, ce qui indique généralement un lancement imminent. De plus, la firme de Séoul n’a pas d’autres créneaux pour dévoiler ses deux smartphones. L’événement du 18 février 2020 sera sans doute réservée à la gamme des Galaxy S11 et au Galaxy Fold 2, le nouveau smartphone pliable du constructeur. Le CES 2020 semble donc être le moment idéal pour lancer la carrière de ces deux milieux de gamme.

Pour rappel, le Galaxy Note 10 Lite pourrait être annoncé au prix de 609 euro, et serait doté d’un Soc Exynos 9810 accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. L’ensemble des caractéristiques techniques du Note 10 Lite ont d’ailleurs été communiqué ce week-end par nos confrères allemands du site WinFuture. Le Galaxy S10 Lite serait lui proposé à 669 euros avec sous le capot un Snapdragon 855 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, une batterie de 4500 mAh et une dalle AMOLED en Full HD+ de 6,7 pouces. Pour confirmer ou infirmer ses informations, il faudra attendre l’ouverture des portes du CES 2020, qui se tiendra du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas aux Etats-Unis.

Source : The Korea Herald