Comme le Galaxy S10 Lite quelques jours auparavant, le Galaxy Note 10 Lite de Samsung a fait l’objet d’une fuite dévoilant l’ensemble de sa fiche technique, ainsi que de nouveaux visuels. Son prix en euro a lui aussi été confirmé par cette indiscrétion.

Depuis plusieurs semaines, les fuites s’enchaînent à propos du duo de smartphones premium que Samsung prépare pour le début d’année prochaine. Il s’agit du Galaxy S10 Lite et du Galaxy Note 10 Lite. La fiche technique du S10 Lite a été pratiquement entièrement dévoilée la semaine dernière. Et il n’a pas fallu attendre très longtemps avant que son cousin de la gamme Note fasse l’objet du même traitement.

Comme pour le Galaxy S10 Lite, cette nouvelle fuite émane de nos confrères allemands de WinFuture et de leur journaliste Roland Quandt. Dans un article publié ce week-end, ce dernier présente l’ensemble des éléments du smartphone, ainsi qu’une nouvelle brochette d’images, dont celle qui accompagne cet article. Nous y redécouvrons tous les attributs physiques du téléphone déjà aperçus précédemment, depuis son écran à trou jusqu’à son bloc photo rectangulaire avec trois capteurs photo et un flash LED, en passant par la présence d’un stylet S-Pen coordonné. Trois coloris prévus : rouge, noir et irisé.

Côté fiche technique, le Galaxy Note 10 Lite, dont le numéro de série serait SM-N770F, serait équipé d’un écran Super AMOLED Infinity Display-O Full HD+ HDR de 6,7 pouces, pour une résolution de 398 pixels par pouce. Le lecteur d’empreinte serait placé derrière cette dalle tactile. Au cœur de son châssis trônerait un Exynos 9810, le chipset haut de gamme créé par Samsung pour le Galaxy S9 (le flagship du début d’année 2018, pour rappel). Selon les rumeurs, le Galaxy S10 Lite est équipé du Snapdragon 855. Pourquoi choisir un composant différent entre les deux mobiles ? Mystère.

Moins pointu que le Galaxy S10 Lite

Le Galaxy Note 10 Lite serait également équipé de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne (lesquels sont extensibles avec une carte microSDXC jusqu’à 512 Go supplémentaires). Le Galaxy S10 Lite serait mieux loti puisqu’il disposerait de 8 Go de RAM (et autant d’espace de stockage). La batterie du Galaxy Note 10 Lite offrirait une capacité de 4500 mAh, comme sur le Galaxy S10 Lite. En revanche, la puissance maximale de la charge rapide atteindrait les 25 watts, contre 25 watts pour le S10 Lite.

Côté photo, le Galaxy Note 10 se démarque beaucoup du Galaxy S10 Lite. Pas de capteur photo 48 mégapixels ici, mais un modèle plus traditionnel de 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.7 et autofocus Dual Pixel. Deux autres capteurs 12 mégapixels l’accompagnent. Le premier est placé derrière un téléobjectif ouvrant à f/2.4 (le rapport du zoom n’est pas spécifié) et le second derrière un objectif grand-angle ouvrant à f/2.2. A l’avant, nous retrouverions la webcam du S10 Lite, un modèle 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.0.

Stylet S-Pen, USB type-C, GPS, NFC, WiFi ac, Bluetooth 5.1, 4G+, jack 3,5 mm et Android 10 (avec One UI 2) complèteraient l’ensemble. Le smartphone serait proposé au prix de 609 euros hors forfait. Son lancement en Europe serait programmé pour le mois de janvier 2020.

Source : WinFuture