Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra : ces images officielles dévoilent tous les coloris

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra continuent de s’illustrer sur la toile. Quelques semaines avant le lancement, le leaker Evan Blass a mis en ligne plusieurs images officielles dévoilant tous les coloris qui seront proposés par Samsung. La fuite confirme une nouvelle fois le design des deux smartphones dont l’écran plat du Note 20 standard.

Ce 23 juillet 2020, Evan Blass a publié sur Twitter une nouvelle salve d’images officielles des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Comme prévu, le Note 20 Ultra, la déclinaison la plus haut de gamme de cette nouvelle génération de Note, est proposée en deux coloris : Mystic Black (noir) et Mystic Bronze (cuivre). Le smartphone hérite du bloc photo rectangulaire des Galaxy S20 et est sublimé d’un écran AMOLED 120 Hz aux bords incurvés.

Voici les trois coloris du Galaxy Note 20 standard

De son côté, le Galaxy Note 20 standard sera décliné dans trois coloris (voir en fin d’article). Samsung propose le smartphone dans les couleurs suivantes : Mystic Bronze (cuivre), Mystic Gray (gris), et Mystic Green (vert). Évidemment, il n’est pas impossible que certains coloris soient réservés à certains marchés ou certains opérateurs.

Les images partagées par Evan Blass corroborent les informations publiées par Winfuture il y a quelques jours. Comme prévu, le Galaxy Note 20 hérite d’un écran plat aux bords non incurvés. Beaucoup moins premium que son grand frère, le Note 20 écoperait même d’un cadre en plastique. De son côté, le Note 20 Ultra est cerclé d’un cadre en métal, haut de gamme oblige. Le Note 20 ferait d’ailleurs l’impasse sur de nombreuses fonctionnalités du Note 20 Ultra, comme l’écran 120 Hz ou le capteur photo 108 mégapixels au dos.

Pour rappel, Samsung présentera les Galaxy Note 20 lors d’une conférence le 5 août 2020. La firme sud-coréenne a d’ailleurs ouvert les réservations sur son site web américain en prévision du lancement. Lors de la conférence Unpacked, Samsung présentera aussi le Galaxy Z Fold 2 avec écran pliable, les écouteurs sans fil Galaxy Buds Live et la Galaxy Watch 3, sa nouvelle montre connectée avec lunettes rotatives physiques. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.