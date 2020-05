Galaxy Note 20 Plus : la fiche technique de ses capteurs photo se confirme

Les données techniques des capteurs photo du Galaxy Note 20 Plus commencent à faire surface. Sans surprise, le smartphone devrait hériter d’un ensemble de capteurs très proches de ceux déjà présents sur le S20 Ultra.

Le blog néerlandais Galaxy Club fait émerger de nouveaux détails sur l’ensemble de capteurs photo des Galaxy Note 20 Plus. La première info, c’est qu’un capteur 108 Mp sera bien de la partie. Ce qui semble confirmer à ce stade que les capteurs du Note 20 seront peu ou prou identiques à celui du S20 Ultra.

Cela n’a rien, en soit d’une surprise. En fait pour cela il faudrait que Samsung intègre des capteurs différents sur la gamme Note, ce qui n’est plus vraiment le cas depuis plusieurs générations. Reste qu’une surprise reste possible, dans la fiche technique du module principal. Mais rien de réellement révolutionnaire.

Galaxy Note 20 Plus : la config photo du S20 Ultra se confirme, mais Samsung pourrait encore l’améliorer

Le site ne s’étend pas sur les caractéristiques des autres capteurs qui restent, selon leur source, encore un gros point d’interrogation. Néanmoins certains comme le leaker Ice Universe vont plus loin et estiment que Samsung utilisera exactement le même capteur 108 Mp ISOCELL Bright HM1 que l’on trouve sur le S20 Ultra.

ll ajoute néanmoins que Samsung aurait cette année pris la décision de se démarquer de la gamme S, en remplaçant un capteur ce qui réglerait totalement les problèmes d’autofocus dont se plaignent certains propriétaires du S20 Ultra. Il est possible que cela trahisse un choix technique malheureux sur le S20 Ultra. Ce dernier dispose en effet d’un autofocus à détection de phase simple.

Là où d’autres smartphones récents optent plutôt pour un système autofocus Dual-Pixel plus réactif et précis. Or, il se trouve que Samsung vient justement de lancer un capteur 50 Mp avec autofocus Dual Pixel. L’imaginer remplacer le capteur 48 Mp présents sur les S20 Ultra n’est peut être pas une hérésie. Pour le reste, il est vraisemblable que la firme conserve l’ultra-grand angle 12 Mpx et le capteur de profondeur ToF.

Autre évolution possible, mais sans doute plus sujette à caution : les Note 20 pourraient opter pour un ensemble de capteurs plus proches des S20 et S20 Plus. Mais cela reste moins crédible que l’arrivée des meilleurs capteurs photo possibles comme Samsung nous y a habitués jusqu’ici.