Galaxy Note 20 : découvrez les premières photos volées

Le Galaxy Note 20 apparaît dans une première série de photos volées. Publiées par le célèbre Ice Universe, elles offrent un nouvel aperçu du design du prochain smartphone haut de gamme de Samsung. Sans surprise, le Note 20 s’annonce proche des Galaxy S20. On y retrouve ainsi un bloc photo rectangulaire au dos et un écran troué Infinity-O.

Ce mardi 19 mai 2020, Ice Universe a publié sur Twitter les premières photos volées montrant le design du Galaxy Note 20 standard. Au vu de la réputation du leaker, on peut accorder un certain crédit à ces images. Néanmoins, l’informateur précise que « c’est juste un aperçu du design, ne faites dons pas attention aux larges bordures ». Le résultat final concocté par Samsung pourrait donc varier sur certains points.

Écran troué et bloc photo rectangulaire, comme les Galaxy S20

Quoi qu’il en soit, les photos confirment la présence d’un écran troué similaire à celui des Galaxy Note 10 et des Galaxy S20. Samsung place une nouvelle fois le poinçon qui renferme la caméra pour selfies au centre supérieur de la dalle AMOLED. On notera que les bords sont incurvés.

Au dos, on retrouve un bloc photo rectangulaire et proéminent, un des signes distinctifs de la gamme des Galaxy S20. Ce bloc abrite un triple capteur photo disposé à la verticale et un flash LED. Evidemment, on s’attend à ce que le Galaxy Note 20+ dispose de capteurs supplémentaires par rapport à la déclinaison standard.

Pour rappel, Samsung devrait lancer les Galaxy Note 20 en même temps que le Galaxy Fold 2 dans le courant du mois d’août 2020. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs Note 20. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le design du smartphone dans les commentaires ci-dessous.