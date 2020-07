Galaxy Fold 2 : Samsung repousserait le lancement du smartphone pliable

Le Galaxy Fold 2, le troisième smartphone pliable de Samsung, arriverait avec du retard. D’après un informateur réputé, le constructeur sud-coréen aurait finalement décidé de ne pas présenter le flagship lors de la conférence Unpacked du 5 août 2020. Pour découvrir le Galaxy Fold 2, il faudrait en effet patienter jusqu’à la fin du mois de septembre.

Ce 5 août 2020, Samsung organise une conférence Unpacked en ligne dédiée aux Galaxy Note 20. D’après les informations apparues sur la toile ces derniers mois, la marque devait en profiter pour révéler le Galaxy Fold 2, le successeur de son premier Galaxy Fold avec écran pliable.

Samsung présenterait le Galaxy Fold 2 fin septembre 2020

Finalement, le Galaxy Fold 2 ne serait pas dévoilé ce 5 août, annonce Max Weinbach, leaker réputé et rédacteur chez XDA Developers. « Le firmware est loin d’être prêt pour un lancement en septembre et il y a très peu de mention de quoi que ce soit sur le plan matériel. Il a probablement été retardé » avance Max Weinbach sur son compte Twitter.

Pour connaître les plans de Samsung avant l’heure, le jeune homme a fouillé dans le code d’une beta du Galaxy Store. « Le Galaxy Store affiche uniquement les tests pour le Note 20 et le Galaxy Z Flip 5G. Je vois des tests d’opérateur pour le Fold 2 mis en place récemment » poursuit le leaker.

On notera d’ailleurs que le teaser officiel de la conférence Unpacked semble entièrement dédié aux nouveaux Galaxy Note. La vidéo ne tease pas l’arrivée d’un nouvel appareil doté d’un écran pliable. Lors de la présentation des Note 20, Samsung devrait cependant montrer un teaser du Galaxy Fold 2, estime l’informateur.

Dans ces conditions, le leaker s’attend désormais à ce que Samsung dévoile le Galaxy Fold 2 lors d’une présentation dédiée à la fin du mois de septembre voire début octobre. La conférence Unpacked du 5 août serait donc réservée aux Note 20 ainsi qu’un Galaxy Z Flip 5G, une nouvelle itération de son smartphone pliable à clapet. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.