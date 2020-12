Les nouveaux Galaxy Buds Pro seront très certainement présentés en même temps que le Galaxy S21. Aujourd’hui, on en apprend un peu plus sur ses nouvelles fonctionnalités grâce à l’application compagnon qui est apparue sur la boutique en ligne de Samsung.

En janvier, Samsung devrait dévoiler ses nouveaux Galaxy S21, ou Galaxy S30. En marge de ces smartphones très attendus, la marque coréenne devrait également présenter ses nouveaux écouteurs True Wireless : les Galaxy Buds Pro. Leur design a déjà fuité, mais aujourd’hui, ce sont leurs fonctionnalités qui sont mis en lumière. En effet, l’application compagnon est apparue brièvement sur le Galaxy Store et l’APK a rapidement été disséqué. Les trouvailles ont été partagées via Github et dévoilent des choses intéressantes.

A lire aussi – Samsung Galaxy S21 (S30) : prix, date de sortie, caractéristiques, tout savoir

Premièrement, les écouteurs devraient être dotés de la spatialisation sonore, à l’image des AirPods Pro et du AirPods Max d'Apple. Cette option apporte un vrai son « en 3D » et s’adapte aux mouvements de la tête de l’utilisateur. Ainsi, le son « suit » les mouvements. Cela s’en ressent particulièrement lors du visionnage d’une vidéo, comme un film.

La détection de la voie au programme

L’autre nouveauté serait la détection de la voix. Ainsi, le son des écouteurs se baisseraient automatiquement lorsque vous parlerez dans cet « ambiant mode ». Une fonctionnalité pratique dans la vie de tous les jours, et qui vous évitera de retirer vos écouteurs si vous devez parler à quelqu’un que vous venez de croiser dans la rue. La réduction de bruit active serait aussi de la partie.

Deux fonctionnalités qui pourraient être mises en avant lors de la présentation des écouteurs. Samsung doit en effet frapper les esprits avec de la nouveauté, alors que les derniers produits similaires, les Galaxy Buds Live, sont sortis il y a six mois à peine. Quoi qu’il en soit, nous savons à quoi ressemblent ces Buds Pro grâce à plusieurs fuites. Samsung va abandonner le design « haricot » pour une forme plus classique. Le format, lui, ne changera pas. Nous aurons deux petits écouteurs sans fil avec un boîtier de recharge. Classique.

Le site néerlandais Galaxy Club va encore plus loin en dévoilant le prix des écouteurs en Europe. Ces derniers seraient commercialisés au tarif de 229 euros sur le vieux continent, soit plus que les Buds Live (199 euros).