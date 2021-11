Les Galaxy Buds+ n’ont jamais été aussi abordables que maintenant (Black Friday)

Grâce au Black Friday, les écouteurs sans fil Galaxy Buds+ de Samsung font l'objet d'une grosse réduction, passant de 150 € à 70 €. Cdiscount propose le meilleur prix du web et on vous dit comment profiter de ce bon plan. Il va falloir faire vite avant qu'il ne soit trop tard.

Au lieu du prix conseillé de 149,99 €, les Galaxy Buds+ sont à 69,99 € dans le cadre du Black Friday Cdiscount. Cela correspond à une réduction de 53%, ce qui fait à 80 € d'économie sur les écouteurs sans fil de Samsung. Si le prix affixé est de 69,99 €, vous pouvez profiter de 10 € de réduction supplémentaire grâce au code promo 10BUDSPLUS.

C'est grâce à cette offre exceptionnelle que le prix passe sous la barre des 70 €. Une aubaine si vous souhaitez vous équiper des écouteurs de Samsung à moindre cout. Pour rappels les Galaxy Buds+ ont été lancés en 2020 en tant que version améliorée des Buds classiques. Pour ce qui est de leurs caractéristiques, ils offrent une autonomie en hausse : 11 heures d'écoutes non-stop en une charge.

Les écouteurs sont livrés avec leur boîtier de recharge sans fil qui porte le temps d'endurance à 22 heures sans que vous n'ayez besoin d'une source d'alimentation pour les charger. Enfin, parlons du critère le plus important : le son. Les Galaxy Buds + de Samsung offrent une excellente qualité de sonore avec un rendu de précision. Les contrastes de profondeur et de basses sont de bonne facture.

Niveau ergonomie, vous bénéficiez d'une bonne tenue, de commandes tactiles pour contrôler vos playlists et gérer les appels. Et niveau connectivités, les écouteurs sans fil Galaxy Buds+ profitent de la technologie Bluetooth 5.0. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter notre sélection des meilleurs casques et écouteurs en promotion lors du Black Friday.