Galaxy Buds 3 Pro : le prix des écouteurs Samsung est en forte baisse, mais pas pour longtemps !

Super bon plan à saisir sur les Galaxy Buds 3 Pro ! Au cours d'une offre à durée limitée, les écouteurs Samsung voient leur prix fortement baisser par l'intermédiaire d'un cumul de réductions.

Si vous avez l'intention de vous offrir les Galaxy Buds 3 Pro, alors l'offre promotionnelle qui va suivre va sûrement vous intéresser. Sur le site Rakuten, depuis la boutique Darty, les écouteurs sans fil Samsung disponibles dans un coloris blanc (référence SM-R630NZWAXEF) sont à 149,99 euros au lieu de 199,99 euros. Le tarif réduit est obtenu via le coupon DARTY20 qui doit être mentionné durant l'étape de la commande. Pour information, l'offre est valable jusqu'au vendredi 21 février 2025 et dans la limite des 1000 codes mis à disposition par Rakuten.

Mais ce n'est pas tout ! Grâce à l'achat des Buds 3 Pro, vous avez la possibilité de bénéficier d'une offre de remboursement de 30 euros de la part de Samsung, dont les conditions sont à consulter ici. En prenant en compte cette ODR, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro reviennent donc à 119,99 euros seulement.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro et leurs points forts

Lancés par Samsung il y a plus de six mois, les Galaxy Buds 3 Pro sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui possèdent essentiellement les technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4. On trouve également trois microphones, la réduction active de bruit, plusieurs capteurs, la norme d'étanchéité IP57 et une autonomie maximale de 30 heures grâce à l'étui de charge fourni.

Les écouteurs affichent des dimensions de 18.1 x 19.8 x 33.2 mm et un poids de 5,4 grammes chacun. Enfin, pour plus de détails et d'informations sur le produit, nous vous invitons à lire ou à relire notre article consacré au test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro.