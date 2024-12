Le modèle Pro des Galaxy Buds 3 est en forte promotion sur le site Boulanger. Avant les fêtes de fin d'année 2024, les écouteurs sans fil Samsung bénéficient d'une réduction globale de 110 euros.

Quelques jours seulement après la fin du Black Friday, Boulanger a décidé de proposer les Galaxy Buds 3 Pro à prix très réduit. Affichée au tarif conseillé de 249,99 euros, la paire d'écouteurs Samsung peut être obtenue à 189,99 euros grâce à une double réduction : une remise immédiate de 30 euros pour les membres du Club Boulanger et un bonus de reprise de 30 euros à valoir sur un ancien appareil usagé.

Concernant le bonus de reprise, il est recommandé de cocher la case ‘oui' correspondant à l'item Reprise de votre ancien appareil que vous retrouverez avant la validation définitive de la commande. Et pour information, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont éligibles à une offre de remboursement de 50 euros de la part de la marque coréenne (voir conditions). Les écouteurs reviennent donc au prix final de 139,99 euros.

Dévoilés durant l'été 2024, les successeurs des Buds 2 Pro sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui embarquent notamment les technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4. Les Galaxy Buds 3 Pro possèdent également trois microphones, la réduction active de bruit, divers capteurs, une conception IP57 et une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures d'utilisation grâce à l'étui de charge fourni. Enfin, les écouteurs mesurent 18.1 x 19.8 x 33.2 mm et affichent un poids de 5,4 grammes chacun. Vous avez besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article associé au test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro.