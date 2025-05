Voici une superbe offre pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir le Galaxy A56 (256 Go) ! Depuis le store officiel de la marque, vous avez la possibilité d'avoir le smartphone Samsung à prix cassé grâce à un cumul de promotions. Et bonus, les écouteurs Galaxy Buds FE sont offerts.

En prévision de la prochaine fête des pères en France, la boutique en ligne Samsung vous donne la possibilité de faire une bonne affaire sur l'achat du Galaxy A56 incluant 256 Go d'espace de stockage. En effet, le smartphone du géant coréen proposé en quatre coloris au choix est à 399 euros au lieu de 529 euros, soit une économie de 130 euros par rapport au prix conseillé.

Afin d'obtenir le tarif réduit, il est nécessaire de sélectionner le modèle 256 Go du téléphone, de l'ajouter du panier et de saisir le coupon PAPA10. En plus de cette réduction, Samsung offre une paire d'écouteurs Galaxy Buds FE et vous permet de profiter d'une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au dimanche 1er juin 2025 (voir conditions). Au total, l'ensemble revient alors à 349 euros seulement.

Le Samsung Galaxy A56 en détails

Lancé par Samsung en mars 2025, le Galaxy A56 possède un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une fréquence d'affichage à 120 Hz, une verre Gorilla Glass Victus et une densité de 385 ppp. Fonctionnant sous le système Android 15 avec une surcouche One UI 7, le smartphone de la marque coréenne embarque aussi un processeur Exynos 1580 Octo-Core cadencé à 2.9 GHz, une mémoire vive de 8 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 45W.

Pour l'APN, on peut trouver un triple capteur principal de 50 MP (f/1.8, OIS) + 12 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 5 MP (macro, f/2.4) et une caméra frontale de 12 MP consacrée à la prise de selfies. Quant à la connectivité du téléphone, elle inclut notamment la technologie sans fil Bluetooth 5.3, GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), l'USB Type C, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreinte digitale sous l'écran.