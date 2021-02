Galaxy A72 : fiche technique, capteurs photo, prix, toutes les infos font surface

Le Samsung Galaxy A72 connaît aujourd’hui une grosse fuite, ce qui nous permet de voir sa fiche technique en entier. Le téléphone dispose de caractéristiques très intéressantes pour son prix et pourrait bien devenir l’un des best-sellers de la marque coréenne cette année.

Le Galaxy A72 est très attendu. Le modèle précédent, le Galaxy A71, représentait en effet un rapport qualité/prix inégalable sur le marché. Alors que l’A72 a déjà fuité de nombreuses fois, WinFuture achève aujourd’hui ce qui restait de secret en nous confirmant la fiche technique du terminal (qu'on connaissait plus ou moins). Il faut toutefois signaler qu’il s’agit ici de la version 4G du smartphone qui sera vraisemblablement vendue à 449 euros. Un modèle 5G avec un processeur différent serait aussi prévu.

Le Galaxy A72 disposerait d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+, c’est-à-dire avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Il adopterait un format en 20 :9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, plus gagner en fluidité par rapport au 60 Hz classique. Dernier point concernant l’écran, il intégrerait le capteur d’empreintes sous la dalle.

Un Snapdragon 720G au menu

Il serait doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, un milieu de gamme qui offre des performances correctes, épaulé par 6 ou 8 Go de RAM selon les modèles. Côté mémoire, il embarquerait 128 ou 256 Go, extensible grâce à un port microSD. Pour l'autonomie, nous aurions le droit à une batterie de 5000 mAh, mais la charge rapide n’est pour le moment pas précisée.

Côté design, on est sur un aspect proche du S20, notamment avec ce module photo rectangulaire. Le terminal serait certifié IP67 et disposerait d’un port USB Type-C. Notons qu’il serait disponible en noir, blanc, bleu et lavande. Enfin, le module photo serait vraisemblablement doté de quatre capteurs, dont un principal de 64 mégapixels. Le capteur selfie serait lui de 32 mégapixels.

Un smartphone qui en aurait dans le ventre donc. S’il ne présente pas les dernières nouveautés de la marque, il dispose tout de même d’une fiche technique apportant de bonnes choses, comme l’écran ou le capteur photo. A ce prix-là, le Galaxy A72 pourrait devenir un produit très populaire. Il faudra bien entendu attendre le test afin de voir si les promesses sont tenues.

Source : WinFuture.de