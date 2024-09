Galaxy A33 : le smartphone Samsung 5G est à prix cassé chez Cdiscount

Un smartphone Samsung compatible avec la 5G est à prix cassé chez Cdiscount. Pour la fin des French Days, le site e-commerce français vous permet d'avoir le Galaxy A33 à moins de 185 euros grâce à la saisie d'un code promo.

Pour la dernière ligne droite des French Days de l'automne 2024, le site Cdiscount vous propose de vous offrir un smartphone pas trop cher de la marque Samsung. Disponible dans un coloris noir, le Galaxy A33 est à 184,99 euros au lieu de 329 euros. Afin d'obtenir le prix réduit, il est nécessaire de saisir manuellement le coupon 15DES129 lors de l'étape de la commande.

Dévoilé en même temps que le Galaxy A53, le Samsung Galaxy A33 est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Fonctionnant sous le système Android avec une surcouche One UI, le téléphone est aussi équipé d'un processeur Exynos 1280 Octo-Core, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD non fournie) et d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide.

À propos de l'APN, les futurs acquéreurs du Samsung Galaxy A33 auront la possibilité de profiter d'un quadruple capteur de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et d'une caméra frontale de 13 MP. Quant à la connectivité, elle se compose du Bluetooth 5.1, du GPS, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, de l'USB Type-C, de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran. Pour d'informations sur notre article dédié au test du Samsung Galaxy A33 5G.