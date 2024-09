Galaxy A25 : le smartphone Samsung avec son chargeur est à un prix imbattable

L'excellent Galaxy A25 devient abordable en termes de prix. Actuellement, lors des French Days, le smartphone Samsung compatible 5G et fourni avec un chargeur secteur passe sous les 187 euros chez Amazon.

Amazon a décidé de frapper fort en cette période de French Days. En ce moment, le géant du commerce en ligne propose le Galaxy A25 à un prix imbattable. Disponible dans sa version 128 Go et son coloris bleu nuit, le smartphone Samsung accompagné d'un chargeur secteur passe de 319 euros à 186,99 euros. La réduction se fait grâce à une remise immédiate de 38 % de la part du site marchand et par l'intermédiaire du coupon FD10.

Pour rappel, le Samsung Galaxy A25 a été lancé en même temps que le Galaxy A05. C'est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Tournant sous le système d'exploitation Android avec une surcouche One UI, le téléphone dispose d'un processeur Exynos 1280 cadencé à 2,4 GHz, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible par microSDXC jusqu'à 1 To et d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 25W.

Du côté de l'APN, celui-ci est constitué d'un triple capteur de 50 MP (f/1.8, OIS) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et d'une caméra frontale de 13 MP (f/2.2). Enfin, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, l'USB Type C, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreinte digitale sur le côté font partie de la connectivité. Plus d'informations via notre article dédié au test du Samsung Galaxy A25.