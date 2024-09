Envie de vous offrir une friteuse sans huile de bonne qualité ? Profitez de la fin des French Days pour vous procurer un Air Fryer Ninja en promotion. À l'occasion de l'événement commercial, le store officiel Ninja Kitchen propose une réduction de 20 % sur l'un de ses modèles.

Depuis quelques années, dans le domaine du petit électroménager, les friteuses sans huile font partie des produits les plus recherchés sur le Web. Parmi les marques de référence en matière de Airfryer, on peut notamment citer Ninja Kitchen.

Pour les ultimes heures des French Days de l'automne 2024, la boutique officielle de la marque effectue une remise de 20 % sur l'achat du Air Fryer Ninja AF100EU. Grâce à cette réduction, la friteuse sans huile passe ainsi de 99,99 euros à 79,99 euros. Pour information, le produit est éligible à la livraison rapide et gratuite.

Proposé dans un coloris gris et fourni avec un livre de recettes, le Ninja Air Fryer (référence AF100EU) associé au bon plan Ninja Kitchen est une friteuse sans huile qui dispose d'une puissance de 1550 watts et d'une capacité de 3,8 litres pouvant contenir jusqu'à 900 grammes de frites. Idéal pour de bons repas sains pour 3 voire 4 personnes, l'appareil est doté d'un thermostat réglable de 40 à 210 degrés Celsius et d'une chaleur pulsée. Celle-ci permet la circulation de l'air chaud dans la cuve et une uniformité de la cuisson comme dans un four.

On retrouve aussi quatre programmes prédéfinis, un écran digital, une minuterie, une fonction pause ou bien encore l'arrêt automatique. Au niveau des accessoires, la friteuse sans huile Air Fryer Ninja AF100EU est accompagnée d'un plateau gril, d'un cuve avec revêtement céramique antiadhésif, et d'une grille de cuisson en céramique anti-adhésive. Pour terminer, le Air Fryer signé Ninja affiche des dimensions de 27.9 x 34.5 x 33.8 cm et un poids net de 4,40 kilos.

Et si vous recherchez d'autres modèles de Air Fryer plus volumineux de la même marque, sachez qu'il existe le Ninja Foodi AF300EU ou le Ninja Foodi MAX DualZone avec 50 euros de remise.